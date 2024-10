Le phénomène des memecoins : allons-nous vers un hypercycle ?

Les memecoins, ces cryptomonnaies inspirées des memes d'Internet, se sont transformées en un phénomène incontournable dans le monde de la crypto. Initialement perçus comme des plaisanteries sans avenir, des tokens comme le DOGE ou le SHIB se retrouvent aujourd'hui dans le top des cryptos les plus capitalisées. Parmi les 20 premiers tokens a avoir surperformé Bitcoin en 2024, 13 sont des memecoins. Les memecoins sont-ils un simple pari spéculatif ou un véritable mouvement communautaire ?

La révolution des memecoins au sein de l'écosystème crypto

Les memecoins, ces cryptomonnaies à but humoristique s'inspirant de memes d'Internet, prennent une place de plus en plus importante au sein de l'écosystème crypto.

En effet, à l'écriture de ces lignes, nous répertorions pas moins de 8 memecoins parmi le top 100 des cryptomonnaiess les plus capitalisées du marché.

Les 8 memecoins qui font partie du top 100 des cryptos les plus capitalisées

Le Dogecoin (DOGE), le memecoin originel, est devenu, contre toutes attentes, une véritable référence culturelle dans la communauté crypto. Atteignant près de 16 milliards de capitalisation boursière, ce dernier est solidement ancré dans le top 10 des cryptos les plus capitalisées, dépassant de loin de nombreuses cryptos affiliées à des projets « plus sérieux ».

Face à ce succès sans précédent, une multitude de memecoins ont vu le jour par la suite. Du Shiba Inu (SHIB) au Pepe (PEPE) en passant par le dogwifhat (WIF) et le FLOKI, il y en a pour tous les goûts. De la grenouille au chien japonais décliné sous toutes ses formes, chacun y trouve son bonheur.

Les memecoins sont régulièrement comparés au casino pour leur aspect spéculatif. Bien que l'adage « la maison est toujours gagnante » puisse également se vérifier au travers des memecoins, certaines histoires de personnes ayant fait fortune en acquérant des memecoins, qu'elles soient vérifiées ou non, font rêver les plus crédules et les poussent au FOMO, cette peur de louper le train.

Bien que faire fortune grâce au memecoins soit extrêmement rare, une chance infime de « make it » existe bel et bien et alimente le fantasme, notamment parmi les récents investisseurs en cryptomonnaies.

En effet, la perspective de mutliplier son investissement par 100 rapidement sur une cryptomonnaie est bien plus attrayante que de seulement acheter du Bitcoin et en s'armant de patience.

Les memecoins, le nouvel Eldorado de la crypto ?

Murad Mahmudov, un ancien maximaliste Bitcoin reconverti en maximaliste memecoin, est intervenu lors d'une conférence pendant l'évènement crypto TOKEN2049 qui s'est tenu du 16 au 22 septembre à Singapour.

Son intervention, qui est par la suite devenue virale sur le réseau social X, avait pour but de défendre la cause d'un « hypercycle » des memecoins. L'argumentaire de Muhad Mahmudov a débuté par une mise en lumière des piètres performances de la plupart des cryptomonnaies depuis le début de l'année jusqu'au 10 septembre 2024.

En effet, nous pouvons constater que la plupart des cryptomonnaies, dans ce laps de temps, ont enregistré des performances négatives. À contrario, les memecoins apparents dans ce tableau ont tous enregistré des performances positives voire même exceptionnelles pour certains memecoins récents.

De plus, seulement 43 tokens du top 300 des cryptos les plus capitalisées ont surperformé le Bitcoin en 2024. Parmi les 20 premiers tokens de cette liste, 13 sont des memecoins.

Selon Muhad Mahmudov, ce phénomène pourrait partiellement s'expliquer par une production de tokens encore jamais vue dans l'écosystème crypto. En effet, l'émergence des launchers de memecoins Pump.Fun et Sun Pump sur les blockchains Solana et Tron ont facilité et encouragé la création de plusieurs centaines de milliers de memecoins depuis le début de l'année 2024.

Les memecoins vont-ils détrôner les altcoins ?

Muhad Mahmudov étaye son argumentaire en pointant du doigt des pratiques qui sont régulièrement critiquées par la communauté crypto. Selon lui, les pratiques des Ventures Capital (VC), ou fonds d'investissement en français, seraient largement en défaveur de l'investisseur particulier, le fameux retail.

Pyramide de l'extraction de la richesse

De plus, selon Muhad Mahmudov, les cryptos des « entreprises technologiques auraient un prix artificiellement gonflé à leur lancement pour que les VC puissent tout de même faire un multiple de 100 une fois leur période de verrouillage achevée, alors même que le prix de la crypto en question a déjà subi une perte de 90 %. »

Ainsi, les particuliers pensant faire une bonne affaire en investissant sur une cryptomonnaie dont le prix a chuté par rapport au lancement seraient lésés et serviraient « d'exit liquidity » pour les investisseurs de la première heure.

Encore très récemment, une manœuvre de Celestia a été vivement critiquée par la communauté crypto. Ces derniers ont annoncé avoir levé 100 millions de dollars en fin de mois de septembre, seulement 1 mois avant un unlock de tokens très important, représentant plus de 80 % du market cap du projet, soit plus de 860 millions de dollars à l'écriture de ces lignes.

Cette manœuvre pourrait être qualifiée d'abusive car cette levée de fonds a participé à une appréciation du token TIA dont les VC profiteront lors de l'unlock.

De par ses arguments, Muhad Mahmudov met en opposition le côté « inéquitable » des lancements des altcoins et au contraire le côté « équitable » des memecoins.

Les gens se réveillent enfin à l'idée que le token est le véritable produit. L'industrie crypto est une industrie de production de tokens qui se fait passer pour une industrie de production de logiciels. Muhad Mahmudov

Au-delà de l'aspect spéculatif, une des raisons de l'essor des memecoins pourrait être attribuée à l'aspect communautaire. Muhad Mahmudov défend la thèse que détenir des memecoins, c'est faire partie d'une communauté, de quelque chose de plus grand que soi.

Il met notamment en avant le fait que la population mondiale se laïcise de plus en plus mais que les gens ont toujours besoin de croire comme dans ce post sur X ou il affirme « arrêtez de trader et croyez en quelque chose ».

Diamondhanded Believers will outperform all Traders. Stop Trading and Believe in Something. — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) October 9, 2024

Allons-nous inévitablement vers un hypercycle des memecoins ?

Bien que les arguments en faveur d'un hypercycle des memecoins sont nombreux, les contre-arguments le sont tout autant.

En effet, certains nouveaux memecoins ont enregistré des performances exceptionnelles depuis le début de l'année, mais une écrasante majorité de memecoins n'ont eu qu'une existence éphémère et disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus.

D'ailleurs, selon les données récoltées, 98,6 % des tokens lancés sur Pump.fun ne parviennent jamais à atterrir sur Raydium, le DEX principal de la blockchain Solana.

Par le passé, bien d'autres narratives ont offert des performances exceptionnelles... sur un certain laps de temps. La finance décentralisée (DeFi), les NFT, le Metaverse, etc. De plus, s'il est vrai que les précédentes narratives n'offrent généralement plus les mêmes performances d'un cycle à un autre, les tokens axés sur l'intelligence artificielle (IA) et ceux des actifs du monde réel (RWA) n'ont pas encore réellement eu leur heure de gloire.

Sun Pump, le launcher de memecoins sur la blockchain Tron, a connu une très forte activité à son lancement. Cependant, le nombre d'adresses actives semble avoir drastiquement chuté depuis leur plus haut sommet (ATH). Après avoir enregistré 73 000 adresses actives la journée du 21 août, ces dernières sont régulièrement comprises entre 3 000 et 6 000 par jour depuis le début du mois d'octobre.

Adresses actives quotidiennes sur Sun Pump

Après 1 mois de forte activité sur Sun Pump, la hype semble s'essouffler sur la blockchain Tron. Du côté du launcher de Solana Pump.Fun, après une période de creux de mi-août à fin septembre, les revenus du protocole sont revenus sur de hauts niveaux, signalant une activité importante.

Il convient cependant de rester prudent avec ces protocoles, car selon une étude publiée en août « seuls 41 des 1,7 millions de memecoins lancés sur Pump.Fun ont conservé un marketcap supérieur à 1 millions de dollars pendant plusieurs semaines. »

De plus, seulement 20 % des traders sur Pump.Fun sont en bénéfices, laissant une écrasante majorité en pertes.

Ainsi, il sera intéressant de suivre l'évolution de la place qu'occupent les memecoins dans l'écosystème crypto dans les mois à venir. Si la vision qu'a présenté Muhad Mahmudov lors de son intervention à TOKEN2049 venait à se réaliser, alors nous pourrions assister à une polarité entre memecoins et les tokens utilitaires/technologiques. Cela ouvrira certainement la voie à de nombreux débats idéologiques passionnants.

Et vous, qu'en pensez vous ? Partagez-nous vos réflexions sur le sujet !

La semaine prochaine, Cryptoast Academy analysera le memecoin FLOKI sous le format « Token de la semaine ». Le token de la semaine est une analyse multi-secteurs, de par son approche fondamentale, technique et on-chain réalisée en collaboration par 3 des experts de Cryptoast Academy.

