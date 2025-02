Donald Trump va-t-il reverser 20 % des économies faites par le DOGE aux Américains ?

Depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, le Department of Government Efficiency (DOGE) d’Elon Musk a la charge de traquer les dépenses inutiles du gouvernement des États-Unis, afin de réduire les dépenses publiques.

À l’occasion d’un sommet sur l’investissement à Miami, le président a abordé le sujet en évoquant l’idée selon laquelle une partie des économies réalisées par l’organisme soit reversée aux citoyens :

Il y a même à l’étude un nouveau concept dans lequel nous donnerions 20 % des économies du DOGE aux citoyens américains, et 20 % serviraient à rembourser la dette, car les chiffres sont incroyables.

En réalité, cette idée fait suite à une proposition initiale d’un entrepreneur nommé James Fishback, qui a suggéré la mesure mardi dernier. En estimant le nombre de foyers américains payant des impôts à 79 millions, il a calculé que ceux-ci pourraient alors bénéficier d’un « dividende DOGE » de 5 000 dollars sous forme de crédit d’impôts, ce à quoi Elon Musk a répondu qu’il en parlerait à Donald Trump :

Réponse d’Elon Musk à James Fishback

Contrairement au raccourci de certains médias ayant avancé qu’Elon Musk allait « envoyer des chèques de 5 000 dollars à tous les Américains », l’entrepreneur a insisté sur la nuance à faire dans les propos :

Je n’ai jamais mentionné de chiffre précis en dollars. Je viens de dire que je verrais si le président voulait envisager une réduction d’impôt liée à l’épargne DOGE. Il le peut, ou pas. Le montant serait donc évidemment proportionnel aux économies réellement réalisées par DOGE. Plus d’économies signifieraient une réduction d’impôt plus importante ! La priorité absolue du DOGE reste cependant la réduction du déficit pour stopper l’inflation et abaisser les taux d’intérêt.