Pourquoi la crypto RAIN s'envole-t-elle de 62 % en 24 heures ?

En l'espace de 24 heures à peine, le token RAIN a explosé de plus de 60 % et est parvenu à entrer dans le top 100. Que s'est-il passé ?

Le prix du RAIN s'envole soudainement

Presque chaque jour, nous revenons sur le cours de telle ou telle cryptomonnaie qui se démarque par rapport au reste du marché. Aujourd’hui, abordons le cas du RAIN, du projet du même nom. En effet, le prix du RAIN affiche 0,013 dollar lors de l’écriture de ces lignes, se hissant à la 16e place du classement de CoinGecko après une hausse de 62,4 % en 24 heures :

Principales performances du top 100 crypto

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Par la même occasion, l’actif explose tout bonnement son plus haut historique (ATH), qui s’élève jusqu’ici au 0,01 dollar, un niveau atteint le 10 février dernier. Relativement inconnue, cette crypto avait déjà fait l’actualité en novembre l’année dernière, après avoir progressé de 105 % en 24 heures, après son adoption par une entreprise cotée au Nasdaq.

Pour un bref rappel, Rain propose des marchés prédictifs sur Arbitrum, plus particulièrement en rapport avec la météo. À ce propos, les équipes du protocole a annoncé hier avoir augmenté leur liquidité, optimisant ainsi leurs marchés prédictifs en prévision de la Coupe du monde de football :

Rain est officiellement entré dans le Top 3 mondial du marché de la prédiction en termes de valeur totale verrouillée (TVL), juste derrière Polymarket et Kalshi, suite à une injection massive de liquidités de 100 millions de dollars par la Rain Foundation avant la Coupe du monde. L’allocation se compose de 50 millions de dollars en USDT et de 50 millions de dollars en RAIN, affluant directement dans le smart contract pour capitaliser profondément nos marchés de prédiction, sauvegarder la liquidité, resserrer les spreads et soutenir les échanges à volume élevé.

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Cela semble être la principale raison motivant cette hausse, ce qui semble bien faible pour propulser un token directement dans le top 20 des cryptomonnaies, à raison d’une capitalisation de 8,16 milliards de dollars. Prudence donc, cette montée verticale pour donner suite à une prise de bénéfices.

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Sources : CoinGecko, X

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