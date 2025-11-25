+105 % en 24 heures sur le RAIN — Pourquoi cette crypto inconnue au bataillon s’envole-t-elle ?

Après avoir plus que doublé en 24 heures, le token RAIN de Rain Protocole affiche la meilleure performance du top 100 des cryptomonnaies. Que se passe-t-il sur cet actif relativement inconnu ?

Le token RAIN s'envole après l'annonce d'une nouvelle Treasury Company

Au cours des dernières 24 heures, le token RAIN de Rain Protocol s'inscrit comme la meilleure performance du top 100 des cryptomonnaies, avec une hausse de plus de 105 % et un prix de 0,0075 dollar l'unité.

Inconnu jusque-là, Rain est en réalité un marché prédictif décentralisé opérant sur Arbitrum (ARB). En plus des marchés publics qu'il est possible de trouver chez des concurrents comme Polymarket, Rain propose aussi la création de marchés privés.

Pour comprendre la raison de cette hausse, il faut se tourner du côté d'Enlivex, une société pharmaceutique cotée au Nasdaq, qui développe un traitement anti-inflammatoire pour l'arthrose. En effet, l'entreprise a succombé à l'appel des sirènes que représentent les Digital Assets Treasuries (DAT), avec un choix pour le moins exotique du RAIN comme actif de trésorerie.

Lundi, l'entreprise a ainsi dévoilé un placement de 212 millions de dollars, issus d'une vente d'actions. Dans un prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), Enlivex liste aussi diverses pistes pour faire fructifier cette trésorerie :

Dans la mesure du possible, nous pourrions recourir à diverses stratégies sur les marchés de capitaux et sur la blockchain, notamment le staking, le restaking, le staking liquide et la participation à des protocoles de finance décentralisée, afin d'optimiser le rendement de nos avoirs en RAIN. Nous ne pouvons toutefois garantir la disponibilité de ces stratégies ni, le cas échéant, leur mise en œuvre efficace pour améliorer le rendement.

En parallèle, l'ancien Premier ministre italien et aujourd'hui sénateur Matteo Renzi a rejoint le conseil d'administration d'Enlivex.

Sans grande surprise, notons que le titre ENLV est de ceux qui battent de l'aile en bourse, d'ailleurs en baisse de 99 % depuis son introduction. Lundi, l'action a progressé de 13,74 %, mais nous pouvons surtout souligner une baisse de près de 44 % par rapport à son plus haut de la séance :

Cours de l'action ENLV d'Enlivex en données quotidiennes

Pour en revenir au token RAIN, la prudence reste de mise, alors que nous voyons de plus en plus de DAT échouer, faute de réelle vision à long terme. En outre, cet avertissement reste d'autant plus valable, à l'heure où le marché des cryptomonnaies traverse une phase d'incertitude et que les altcoins sont particulièrement à risque.

