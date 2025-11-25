Éric Larchevêque dévoile sa Bitcoin Treasury Company en collaboration avec Tony Parker et Nathan Benchimol

Éric Larchevêque a présenté The Bitcoin Society, un projet de Bitcoin Treasury Company coté en bourse en collaboration avec Tony Parker et Nathan Benchimol Pissarro. Comment l’entreprise compte-t-elle se démarquer de tous les concurrents déjà présents sur le marché ?

Eric Larchevêque présente The Bitcoin Society

Lundi soir, lors de son keynote, l'entrepreneur à succès Éric Larchevêque a révélé l'objectif du projet dont il parlait depuis quelque temps : une Bitcoin Treasury Company, dont les valeurs doivent s'inscrire en opposition avec l'impression monétaire incontrôlée des monnaies fiduciaires. Baptisée The Bitcoin Society, l'entreprise sera cotée en bourse sous le symbole TBSO.

Éric Larchevêque lors de son keynote

En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une création d'une entreprise de toutes pièces, mais du rachat de la « Société de Tayninh », déjà cotée à Euronext Paris et dont 97,68 % du capital et des droits de vote ont été acquis par les holdings d'Eric Larchevêque, de Nathan Benchimol Pissarro et de Tony Parker, les 3 associés de ce nouveau projet.

En conférence de presse, le cofondateur de Ledger a expliqué que le processus permet de gagner un an en comparaison d'une Initial Public Offering (IPO) classique. Lors de son keynote, s'il a reconnu que la détention réelle de BTC était la meilleure solution, il a également estimé qu'une Bitcoin Treasury Company pouvait aussi être une voie d'introduction :

Évidemment, la meilleure façon de posséder et de détenir du Bitcoin, c'est de le posséder en toute souveraineté. Là-dessus, je n'ai pas changé d'avis sur le sujet, pas du tout. Mais comme je viens de le dire, je sais qu'une grande population ne le fera pas tout de suite. Alors, autant leur donner les moyens, une rampe d'accès pour se familiariser avec Bitcoin et ensuite, pourquoi pas les faire évoluer vers de la détention en direct.

Alors que des échecs commencent à émerger du côté de toutes les « Digital Assets Companies » (DAT) qui ont pullulé ces derniers mois et que Strategy traverse également une mauvaise passe, nous pouvons également nous interroger sur la valeur ajoutée d'une telle initiative.

Pour Eric Larchevêque, la plupart des Bitcoin Treasury Companies « manquent de visions » et n'ont pas d'objectif. À l'inverse, le projet qu'il porte est censé concurrencer la monnaie et soutenir l'entrepreneuriat :

Ce que j'entends d'un point de vue très concret, c'est la capacité de pouvoir émettre des instruments monétaires basés sur Bitcoin et qui vont permettre d'impacter l'économie générale [...]. Donc, au final, l'action que nous allons mener avec notre Treasury Company, c'est en quelque sorte de pouvoir utiliser ce trésor comme collatéral pour pouvoir émettre d'autres instruments financiers qui, eux, seront utilisés dans l'économie sur le circuit financier classique.

En plus d'accumuler un maximum de bitcoins grâce « aux marchés de capitaux » The Bitcoin Society entend également « peser dans le débat politique et économique global » à travers un modèle de Network Society, où son réseau doit permettre aux créateurs de richesse partout dans le monde de « représenter et défendre leurs intérêts communs autour de la liberté d’entreprendre ». En outre, 2 clubs premiums à destination des investisseurs et des épargnants seront également proposés.

Alors que l'acquisition de Tayninh doit être finalisée d'ici un mois, une communication boursière contenant plus d'informations sur les objectifs de l'entreprise devrait être publiée au cours du 1er trimestre 2026.

À terme, The Bitcoin Society doit aussi « lancer des chapitres à l'étranger » pour répliquer son modèle, et Eric Larchevêque explique que Tony Parker jouera un rôle déterminant pour cela : « le rôle de Tony est de nous aider au niveau international, puisqu'il a des contacts très importants ». D'ailleurs, ce dernier s'intéresserait à Bitcoin depuis quelque temps, sans avoir nécessairement communiqué publiquement sur le sujet.

Tandis que la valeur ajoutée réelle des DAT pour les investisseurs peut être critiquée la plupart du temps, The Bitcoin Society promet un modèle plus abouti qu'il conviendra de suivre avec attention à l'avenir.

