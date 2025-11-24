4 semaines de baisse d’affilée pour Bitcoin (BTC) : une première depuis juillet 2024

Tandis que le prix du Bitcoin (BTC) a corrigé de plus de 30 % depuis son record d’octobre, l’actif imprime sa 4e semaine de baisse consécutive. S’il s’agit d’une première depuis le mois de juillet 2024, est-ce une raison pour céder à la panique ?

Le prix du Bitcoin (BTC) chute de plus de 30 % depuis son ATH

Dimanche soir, le prix du Bitcoin (BTC) a clôturé une 4e bougie rouge hebdomadaire consécutive, marquant ainsi une première depuis le mois de juillet 2024.

À l'époque, cette correction faisait suite à un rallye de 27 000 à 73 000 dollars, dans le sillage de l'euphorie des ETF Bitcoin spot. Après une phase d'hésitation, les prix étaient ensuite repartis à la hausse après l'élection de Donald Trump et, un an plus tard, nous assistons maintenant à une correction de 31 % depuis le plus haut historique (ATH) d'octobre :

Cours du BTC en données hebdomadaires

Lors d'un changement directionnel profond sur un marché, comme le passage d'un bull market à un bear market, le danger est souvent qu'on l'on comprend trop tard que le pivot a eu lieu, après une importante phase de baisse. Après coup, il semble pourtant évident qu'il ne s'agit plus d'une simple correction des prix, mais bel et bien d'un nouveau cycle.

D'ailleurs, le raisonnement inverse est également possible pour une transition de bear market à bull run.

S'il est donc encore possible que les prix repartent à la hausse, quelques questions sont importantes, dans l'éventualité où vos positions actuelles vous généreraient du stress. Malgré toute l'incertitude, vous pouvez, par exemple, vous demander si vous êtes prêts à assumer que les prix chutent encore plus à des niveaux inconnus, et ce, durant une longue période avant de retrouver les plus hauts.

Ces phases de doutes sont effectivement très formatrices et importantes pour travailler votre gestion du risque, et permettent aussi de différencier les investisseurs qui sont là pour le long terme, quelles que soient les corrections, de ceux qui s'exposent plus qu'ils n'auraient dû.

Çà et là, nous commençons à voir quelques pseudo-experts, prompts à pointer du doigt la moindre correction du BTC, dès que celle-ci perturbe leur propre tolérance à la volatilité. Rappelons qu'en dépit des critiques et de ses détracteurs, le BTC a progressé de plus de 23 000 % ses 10 dernières années et s'est toujours relevé malgré le nombre de fois où sa fin lui a été prédite.

Quelle que soit la direction à venir à court terme, ce schéma devrait donc à nouveau se répéter, alors qu'en bourse aussi, nous assistons à des corrections sur certains géants, dans de moindres mesures néanmoins. Par exemple, Amazon baisse de 14,66 % depuis son ATH du début du mois, Microsoft de 15 % depuis celui de juillet, NVIDIA de 15,7 % depuis son ATH d'octobre et Meta de 25 % depuis l'ATH d'août.

Source : TradingView

