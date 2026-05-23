Ce vendredi 22 mai, Kevin Warsh a officiellement pris les rênes de la Réserve fédérale américaine (FED), devenant le premier président pro-crypto de l'institution. Pourtant, loin de s'envoler, le Bitcoin a chuté sous les 75 000 dollars dans les heures qui ont suivi. Que se passe-t-il vraiment sur le marché ?

Le BTC décroche dans un contexte économique et politique complexe

En cette fin de semaine, alors que Kevin Warsh était officiellement assermenté comme 17ème président de la Réserve fédérale américaine (FED), le prix du Bitcoin n'a pas profité de l'évènement.

Ce samedi matin, la mère des cryptomonnaies est tombée en dessous des 74 500 dollars pour la première fois depuis le 20 avril, perdant 1 000 dollars de valeur en seulement 10 minutes.

Cours du BTC en données quotidiennes

Choisi par le président Donald Trump, le nouveau président du Conseil des gouverneurs de la FED prend désormais les rênes d'une économie américaine qui évolue sous le poids de la guerre contre l'Iran.

Lors de son intronisation, Kevin Warsh a promis de diriger « une Fed orientée vers les réformes, apprenant des succès et des erreurs du passé ». Le président des États-Unis a également déclaré qu'il s'attendait « à ce qu'il devienne l'un des plus grands présidents de la Réserve fédérale que nous ayons jamais eu, j'en suis vraiment convaincu ».

Des déclarations prometteuses, mais qui n'ont pas suffi à enrayer la pression sur le BTC. En effet, si l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed est perçue comme un signal positif à long terme pour les cryptomonnaies, la réalité macro-économique de court terme est nettement moins enthousiasmante.

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Ce dernier hérite d'une inflation à son plus haut niveau depuis 3 ans, de taux hypothécaires à leurs plus hauts niveaux depuis août 2025, une inflation toujours supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed et un prix du pétrole au-dessus des 100 dollars.

Par ailleurs, le sentiment des consommateurs est à son plus bas niveau historique. Les Américains se sentent plus mal aujourd'hui que pendant les guerres passées, le 11 septembre ou encore la Grande Récession.

Pour preuve, le Coinbase Premium Index, qui mesure l'écart de prix entre le BTC échangé sur Coinbase et sur les autres plateformes mondiales, est négatif depuis plusieurs jours consécutifs.

Concrètement, les acheteurs américains ne parviennent pas à suivre la puissance d'achat des traders hors des États-Unis qui jouent le rôle de soutien au marché.

La situation est d'autant plus frappante que le Dow Jones a inscrit de nouveaux plus hauts historiques, suivi de près par le S&P 500 et le Nasdaq 100 qui frôlent également leurs niveaux records. Le marché crypto décroche ainsi des actions classiques.

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La SEC reporte sa décision sur les actifs tokenisés

Par ailleurs, la Securities and Exchange Commission (SEC) a reporté la publication de son projet d'exemption réglementaire pour les actifs tokenisés, pourtant très attendue. Le texte devait initialement servir de cadre pour les actions cotées en bourse représentées sous forme de tokens sur blockchain.

SEC delays plan allowing for crypto versions of US stocks Bitcoin moved lower after story broke pic.twitter.com/CRkMkgNlzk — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) May 22, 2026

Ce report fait suite à des préoccupations soulevées par d'anciens régulateurs et des responsables de marchés boursiers. Le point de friction concerne les « jetons tiers » qui seraient émis sans le soutien ou le consentement des sociétés publiques impliquées.

Des anciens régulateurs ont ainsi fait savoir leurs inquiétudes à garantir que des actifs tokenisés bénéficient des mêmes droits que les titres réglementés, comme les dividendes ou les droits de vote.

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Cette annonce a douché l'enthousiasme autour de la tokenisation des actions américaines, un segment sur lequel des acteurs comme Securitize, Ondo ou Superstate avaient fondé de grands espoirs à court terme.

Dans les semaines à venir, les marchés vont scruter les premières déclarations publiques de Kevin Warsh en tant que président de la Fed pour identifier tout signal sur la trajectoire des taux.

Côté crypto, le retour des flux positifs sur les ETF Bitcoin spot sera l'indicateur le plus fiable d'un retour de la demande institutionnelle américaine, le catalyseur qui manque actuellement au marché.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, le Bitcoin (BTC) s'échange aux alentours de 74 679 dollars, en baisse d'environ 1,11 % sur les dernières 24 heures.

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Sources : CNN, Tradingview, Bloomberg

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