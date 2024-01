Les ETF Bitcoin spot expliqués : tout ce que vous devez savoir

Quels impacts l'arrivée des ETF Bitcoin spot pourraient-ils avoir sur la dynamique du marché des cryptomonnaies ? À quel point ces instruments financiers peuvent-ils contribuer à l'adoption du Bitcoin par les masses ? Dans cet article, retrouvez tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'arrivée imminente des ETF Bitcoin spot aux États-Unis.

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Un ETF, ou Exchange-Traded Fund, est un type de fonds d'investissement qui se négocie sur les marchés boursiers et qui suit un indice, un secteur, une matière première ou d'autres actifs. Les ETF offrent une façon facile d'accéder à la diversification. C’est plus vrai encore s’agissant des cryptomonnaies puisqu’ils permettent de s’exposer à cette classe d’actifs directement sur un compte titre et sans jamais interagir avec la blockchain.

Quelle différence entre un ETF spot et un ETF futures ?

Les ETF spot et les ETF futures sont 2 types d'Exchange-Traded Funds qui diffèrent principalement dans la manière dont ils s'exposent aux sous-jacents.

S’agissant des ETF spot, ils investissent directement dans les actifs sous-jacents. Par exemple, un ETF spot sur le platine détiendrait physiquement du platine.

Les ETF futures, quant à eux, investissent dans des contrats à terme (futures) sur les actifs considérés.

Des ETF Bitcoin déjà disponibles sur le marché américain

Des ETF Bitcoin futures sont d’ores et déjà disponibles sur le marché américain. On citera le VanEck Bitcoin Strategy (XBTF) disponible sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) mais également le Valkyrie Bitcoin Futures Strategy (BTF) listé au Nasdaq. Citons enfin le ProShares Bitcoin Strategy (BITO) côté au New York Stock Exchange (NYSE) et donc plus accessible et qui offre, en outre, la particularité de fournir des rendements très proches de ceux du Bitcoin au comptant.

Où en est-on d’une possible approbation d'un ETF Bitcoin spot ?

Pourquoi l’ETF Bitcoin spot est-il tant attendu ?

Au-delà de raisons purement techniques comme le risque de contango (des prix des contrats à terme plus élevés au moment du roulement des contrats), un ETF spot est réputé plus simple, compréhensible et surtout plus transparent pour les investisseurs car il reflète directement le prix de l'actif sous-jacent. De ce fait, il est communément admis que la plupart des investisseurs américains ne s’exposeront pas au Bitcoin autrement que par l’intermédiaire d’un ETF spot.

Liste des demandes déposées à la Securities and Exchange Commission (SEC)

Depuis la première demande déposée en 2013, la Security and Exchange Commission (SEC) a, jusqu’ici, systématiquement rejeté tous les projets présentés, argüant des risques inhérents au marché des cryptomonnaies et de l'insuffisance de protection pour les investisseurs.

Il y a, à ce jour, plus d’une dizaine de demandes d'ETF Bitcoin spot déposées en attente d’une décision de la SEC :

Émetteur Ticker Deadline finale Ark et 21Shares ARKB 10 janvier 2024 Bitwise BITB 14 mars 2024 VanEck HODL 15 mars 2024 WisdomTree BTCW 15 mars 2024 BlackRock IBIT 15 mars 2024 Fidelity FBTC 15 mars 2024 Invesco et Galaxy BTCO 15 mars 2024 Valkyrie BRRR 19 mars 2024 Global X / 19 mars 2024 Hashdex DEFI / Pando Asset PBTC / Franklin Templeton / /

Ce que change la décision de justice concernant Grayscale et l’arrivée de BlackRock, Invesco et Fidelity

La décision de justice, en août dernier, favorable à Grayscale Investments dans son litige face à la SEC qui avait rejeté sa demande de convertir son Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en ETF spot, change profondément la donne.

Le juge rejette, en effet, l’essentiel des arguments présentés jusque-là par la SEC pour refuser tout ETF Spot.

Par ailleurs, le dépôt de la demande du mastodonte BlackRock pour son propre ETF spot et les demandes concomitantes d’Invesco et Fidelity changent le rapport de force de manière tout à fait déterminante. Selon les analystes de Bloomberg, la probabilité d’une réponse favorable de la SEC pour l'approbation d'un ETF Bitcoin spot serait désormais de 90 %.

L’imminence d’une prise de décision ?

La date du 10 janvier 2024 fait consensus comme deadline ultime pour Gary Gensler (qui dirige la SEC). C’est en effet à cette échéance qu’une décision définitive doit être rendue concernant la demande déposée par Ark Invest et 21Shares.

En cas de décision favorable, il est probable que la SEC validerait en même temps l’ensemble des autres ETF Bitcoin spot remplissant les conditions posées par le régulateur.

Pourquoi une approbation serait un « game changer » ?

Les conséquences d’une probable arrivée massive de liquidités

Pour Benoît Pellevoizin, directeur général de CoinShares France, une approbation d'un ETF Bitcoin spot aux États-Unis provoquerait un afflux massif de liquidités, évoquant 14 milliards de dollars d’inflow dès la première année.

Or, ce choc de la demande interviendrait dans le contexte d’un marché peu liquide (quand on le regarde avec le prisme de la finance traditionnelle) et alors même que 75 % des BTC en circulation n’ont pas bougé depuis plus de 300 jours.

Comme beaucoup, il annonce de ce fait une probable hausse spectaculaire de la valeur de l’actif.

Une condition préalable à l’adoption de masse des cryptomonnaies ?

Au-delà de la hausse potentielle de valorisation du Bitcoin, c’est surtout les conséquences en termes d’adoption de masse qui retiennent l’attention.

Offrir à chaque américain la possibilité de mettre du Bitcoin dans son compte titre, ne serait-ce que pour diversifier ses investissements, rend les cryptomonnaies dans leur ensemble beaucoup plus attractives et conduira, à n’en pas douter, à leur adoption par le plus grand nombre dans un pays où le financement de la retraite est une affaire individuelle.

Le déclencheur d'un effet domino ?

Comme souvent enfin, on présente Bitcoin comme le pied dans la porte, l’éclaireur qui ouvre la voie. L’Ether (2e cryptomonnaie la plus capitalisée du marché), très prisée par les financiers américains et essentiel au fonctionnement de la finance décentralisée (DeFi) profiterait, à n’en pas douter, du momentum pour obtenir à son tour un ETF spot dédié dans la foulée.

Les raisons de rester attentifs

L’arrivée massive de la liquidité ne peut, évidemment, pas être vue comme une mauvaise nouvelle. Il convient cependant de rester lucide et attentif.

Le marché délivre rarement le résultat escompté quand celui-ci fait à ce point consensus et il convient de toujours s’interroger sur l’intérêt pour le messager du message délivré. La formule éculée « acheter la rumeur, vendez la nouvelle » doit rester dans toutes les têtes.

De manière plus structurelle, rappelons que ce qui fait la force de Bitcoin reste son incensurabilité du fait de l’improbabilité d’une attaque des 51 %. La vigilance doit rester de mise sur ce point : l’arrivée d’acteurs aussi puissants financièrement que BlackRock rend moins improbable la prise de contrôle du protocole par quelques-uns, mais si l'intérêt d'intenter une attaque envers Bitcoin est futile.

De plus, des cadres de la plateforme Coinbase ont mis en garde contre au moins 2 problèmes potentiels qui pourraient survenir lors du lancement des ETF Bitcoin spot :

Les émetteurs, qui devront acheter suffisamment de BTC pour les détenir dans leurs ETF, risquent de faire face à une pénurie de BTC « réglementés » ;

La stratégie d'arbitrage dite de «basis trade » institutionnelle, qui consiste à tirer profit de la différence entre le prix spot du BTC et le prix des contrats à terme sur le Bitcoin.

Mais gageons que les ailes du Bitcoin supporteront mieux la chaleur du soleil que celles d’Icare !

