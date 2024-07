Bitcoin : analyse du rôle pivot des 65 000 dollars à court terme

Alors que le cours du Bitcoin teste le support technique pivot des 65 000 dollars, les prochains facteurs d’influence seront l’inflation US PCE (vendredi), le discours de Trump à Nashville (dimanche) et la conférence de presse de Jerome Powell (mercredi prochain). Tour d'horizon de ces événements et leurs probables impacts sur le BTC.

Les discours de Trump et Powell en ligne de mire immédiate

Avec une probabilité implicite de plus de 95 %, la FED ne devrait pas modifier sa politique monétaire lors de la décision prévue ce mercredi 31 juillet. Un communiqué sera publié à 20 heures et Jerome Powell donnera une conférence de presse à 20h30.

C’est surtout la décision de politique monétaire du mercredi 18 septembre qui intéresse la Haute Finance, car c’est ce jour que la probabilité d’un pivot de la FED sera la plus élevée.

Ce mercredi 31 juillet, la FED ne met pas à jour ses projections macroéconomiques, alors c’est la conférence de presse de Jerome Powell qui sera le temps fort fondamental de la semaine.

Le marché va accorder toute son attention au « verbe », aux mots choisis par le patron de la FED, pour évaluer le niveau de confiance de la FED dans la reprise de la désinflation aux USA, ainsi que son arbitrage entre la désinflation et un marché du travail US qui donne des signaux d’alerte orange (voir les inscriptions hebdomadaires initiales au chômage, les inscriptions continues et le taux de chômage US).

Si le pivot de la FED se précise pour la rentrée, cela aura un impact haussier sur le marché crypto. Entre-temps, la mise à jour de l’inflation US PCE ce vendredi ne doit pas décevoir.

À cela s’ajoute le discours que va tenir Donald Trump lors de la Bitcoin Conference ce dimanche à Nashville. Beaucoup attendent des annonces fortes sur Bitcoin ; les attentes sont d’ailleurs peut-être trop élevées.

Donald Trump est très attendu à la Bitcoin Conference de Nashville ce weekend

Le support des 65 000 dollars VS le gap haussier entre 58 et 60 000 dollars

Le cours du Bitcoin a effectué une remontada haussière entre les 53 000 et les 68 000 dollars. Il est désormais entré dans une phase de pause/consolidation logique sur le plan de l’analyse technique.

Le BTC vient de réaliser un mouvement de retour (pull back) sur le support à 65 000 dollars et ce niveau de prix a un rôle de pivot technique immédiat pour plusieurs raisons :

C’est le prix du halving du 20 avril dernier ;

C’est le prix réalisé à court terme en analyse on-chain ;

C’est un niveau mis en évidence par plusieurs outils de l’analyse technique des marchés financiers (moyennes mobiles, système Ichimoku notamment).

En dessous de ce support à 65 000 dollars, il y a un risque : le gap haussier laissé ouvert par le contrat future bitcoin entre les 58 000 et les 60000 dollars.

Bref, voici l’alternative des toutes prochaines heures de cotations pour le BTC/USD : soit il préserve les 65 000 dollars sur la base d’une clôture quotidienne et reste inscrit dans sa reprise haussière vers les 70 000 dollars, soit il casse ce support en données journalières et ira combler le gap baissier laissé ouvert au sud, avant de repartir au nord plus tard dans le courant du mois d’août.

Graphique du contrat future Bitcoin du CME

