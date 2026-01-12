Jerome Powell reçoit une assignation à comparaître et des menaces de poursuites pénales

Dans le sillage des tensions entre Donald Trump et Jerome Powell, la Fed a reçu une assignation à comparaître devant un « grand jury ». Alors qu'il est question d'éventuelles poursuites pénales, quel est l'objet de cette convocation ?

Dimanche soir, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed), a révélé que la banque centrale avait reçu une assignation à comparaître devant un grand jury de la part du ministère de la Justice (DOJ), en vue d'éventuelles poursuites pénales.

Selon l'intéressé, le motif invoqué est un discours du mois de juin 2025 devant le Sénat, durant lequel Jerome Powell avait fait part d'un important projet de rénovation de bâtiments historiques de la Fed.

Dans une intervention filmée publiée sur X, il estime en réalité que « cette nouvelle menace n'a rien à voir avec [son] témoignage de juin dernier ni avec la rénovation des bâtiments de la Réserve fédérale », mais qu'il s'agit en réalité de pressions exercées par Donald Trump :

Elle n'a rien à voir non plus avec le rôle de contrôle du Congrès ; la Fed, par le biais de témoignages et d'autres informations publiques, a tout mis en œuvre pour tenir le Congrès informé du projet de rénovation. Ce ne sont que des prétextes. La menace de poursuites pénales est la conséquence du fait que la Réserve fédérale fixe les taux d'intérêt en fonction de sa meilleure évaluation de ce qui est dans l'intérêt public, plutôt que de suivre les préférences du Président. Il s'agit de savoir si la Fed sera en mesure de continuer à fixer les taux d'intérêt en fonction des données probantes et de la conjoncture économique, ou si, au contraire, la politique monétaire sera dictée par des pressions ou des intimidations politiques.

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est montré particulièrement critique à l'égard de Jerome Powell et de sa politique monétaire, et ce, à plusieurs reprises. Cela n'a rien d'étonnant, puisque les relations entre les 2 hommes étaient déjà conflictuelles lors du premier mandat du président américain.

D'ailleurs, Jerome Powell affirme que depuis qu'il travaille à la Réserve fédérale, il a toujours exercé ses fonctions « en toute impartialité » pour se concentrer sur les objectifs de « stabilité des prix et de plein emploi ».

Alors que le mandat de président de Jerome Powell se termine au mois de mai prochain, le candidat de Donald Trump pourrait être révélé au cours des prochaines semaines. Après la passation de pouvoirs, nous verrons par la suite si la Fed parviendra à conserver son indépendance, ou si la Maison-Blanche maintiendra suffisamment la pression pour influencer la politique monétaire du pays.

