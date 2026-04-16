« Je le virerai » – Donald Trump compte se débarrasser de Jerome Powell le mois prochain

La bataille entre Donald Trump et Jerome Powell n’est pas finie. Alors que le successeur du président de la Réserve fédérale patiente, l’actuel fait l’objet de nouvelles menaces de la part du président des États-Unis.

le 16 avril 2026 à 14:00.

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Marine Debelloir

« Je le virerai » – Donald Trump compte se débarrasser de Jerome Powell le mois prochain

Donald Trump menace de nouveau Jerome Powell

Jerome Powell tarde trop à baisser les taux d’intérêt de la Réserve fédérale, selon Donald Trump, qui s’est montré d’une hostilité sans précédent avec le président de la banque centrale des États-Unis. Mais ce dernier est sur le départ : en mai, son mandat s’achève.

Comme cela a toujours été le cas, Jerome Powell compte continuer à exercer ses fonctions en attendant que son successeur Kevin Warsh soit approuvé par le Sénat. Sauf que l’approbation de Warsh, un proche de Trump, est plus compliquée que prévu. Le camp républicain, désormais partagé sur ses opinions du président des États-Unis, pourrait faire de la résistance.

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Cette opposition, aussi légale soit-elle, est jugée comme insupportable par Donald Trump, qui a réitéré ses menaces auprès de la chaîne Fox Business. Il menace de « virer » Jerome Powell si celui-ci ne quitte pas ses fonctions :

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Je devrai le virer. Je me suis retenu de le virer. Je le voulais, mais je déteste être controversé.

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Le remplaçant de Jerome Powell attend son heure

La loi est dans le camp de Jerome Powell : elle prévoit en effet que le président de la Fed reste en place tant qu’un successeur n’est pas confirmé. Par ailleurs, on rappelle qu’un président des États-Unis n’a pas le pouvoir de licencier un président de la Réserve fédérale pour un désaccord sur la politique financière. Une limite que compte cependant esquiver Donald Trump, qui a fait de Jerome Powell une cible de son second mandat.

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Quant au successeur, Kevin Warsh, il est proche de Donald Trump : il a été sélectionné par le président pour prendre la tête de la Fed dans les prochaines semaines. Milliardaire, Kevin Warsh est dans la droite lignée de l’entourage du président des États-Unis : très fortuné et acquis à la cause MAGA. Cela soulève des questions sur l’indépendance future de la Réserve fédérale, dans un contexte de concentration du pouvoir outre-Atlantique.

Source : CNN

 

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