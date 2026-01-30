Donald Trump propose le crypto-friendly Kevin Warsh au poste de président de la Fed

Face à la fin du mandat de Jerome Powell, Donald Trump vient de proposer Kevin Warsh pour prendre sa relève au poste de président du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Un homme qui se présente comme crypto-friendly, mais que certains considèrent déjà comme trop proche du président des États-Unis.

Qui est Kevin Warsh, le prochain président de la Réserve fédérale (Fed) ?

Alors que les tensions persistantes entre Donald Trump et l'actuel président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, ne cessaient de déstabiliser les marchés, la fin de son mandat pourrait bien permettre au président des États-Unis de tenir sa promesse de nommer un remplaçant qui sera enfin décidé à réduire « beaucoup » les taux d'intérêt.

Une nomination qui a vu de nombreux noms défiler au cours des derniers mois, pour finalement s'arrêter sur celui de Kevin Warsh, un ancien gouverneur de la Fed sous George W. Bush et Barack Obama et banquier de Morgan Stanley, reconverti en chercheur pour la Hoover Institution et conférencier de la Stanford Graduate School of Business.

✍️ Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d'investir en crypto ?

En ce qui concerne le sujet des cryptomonnaies, Kevin Warsh apparaît plutôt comme amical, si l'on considère ses récentes déclarations sur le Bitcoin lors de l’événement Inflation is a Choice organisé par la Hoover Institution en juillet dernier.

Le Bitcoin ne me préoccupe pas. Je le considère comme un actif important qui peut aider les décideurs à comprendre quand ils font les choses correctement ou non. Il ne remplace pas le dollar. Je pense qu’il peut souvent être un très bon garde-fou pour la politique monétaire. Kevin Warsh

Un intérêt pour le secteur crypto qui implique également des investissements précoces dans un projet de stablecoin algorithmique, Basis, et un statut de conseiller pour la société Bitwise.

Il apparaît également comme un soutien à la possible création d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC, ou CBDC en anglais) américaine que Donald Trump et le camp Républicain rejettent avec force.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

« L’un des plus grands présidents de la Fed, peut-être le meilleur »

De son côté, Donald Trump promet sur son réseau Truth Social que cet homme qu'il « connaît depuis très longtemps » deviendra sans aucun doute « l’un des plus grands présidents de la Fed, peut-être le meilleur ». Il faut toutefois rappeler que Kevin Warsh apparaît comme un second choix, suite au refus exprimé par l'actuel secrétaire au Trésor, Scott Bessent, pour occuper ce poste.

Une confiance qui tranche avec le véritable harcèlement imposé à Jerome Powell - pourtant également nommé par Donald Trump lors de son premier mandat - au point de s'interroger sur l'indépendance que Kevin Warsh réussira à conserver face aux pressions possiblement exercées à son encontre par Donald Trump. Un point essentiel pour pouvoir rassurer les marchés.

🗞️ Menace sur la Fed : l'or et l'argent bondissent sur fond de tensions

Mais le prochain président de la Fed pourrait également apparaître comme un réformateur important, notamment au sujet d'une réévaluation de la relation entretenue entre le Trésor et la Fed, mais également avec une opposition marquée aux programmes de Quantitative Easing (QE), historiquement favorables aux actifs risqués comme les cryptomonnaies.

Enfin, il estime que l'inflation persistante aux États-Unis résulte d'un « choix » associé à un mauvais fonctionnement de la Fed qui ne doit pas entrer en conflit avec une baisse des taux, dans certaines conditions.

Quoi qu'il en soit, la nomination de Kevin Warsh doit encore recevoir l'approbation du Sénat. Et autant dire que cette étape promet d'être compliquée.

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Source : Le Monde

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.