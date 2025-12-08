Quantitative easing : la Fed va-t-elle relancer la planche à billets prochainement ?

Alors que la Fed a mis fin à son programme de quantitative tightening au début du mois, va-t-on assister au retour de la planche à billets avec le quantitative easing ? Voyons cela plus en détail.

Après la fin du quantitative tightening de la Fed, va-t-on assister au retour du quantitative easing ?

Selon si la priorité d'une banque centrale est de maintenir une certaine stabilité monétaire ou de relancer l'économie, celle-ci dispose de plusieurs outils à sa disposition. La variable la plus connue du marché est les taux directeurs, qui peuvent être abaissés ou rehaussés selon la conjoncture économique.

Deux autres instruments opposés peuvent également être utilisés :

Le quantitative tightening (QT) ;

Et le quantitative easing (QE).

Le premier fait référence à un programme durant lequel une banque centrale va vendre de la dette présente dans son bilan sur les marchés financiers, ce qui peut ainsi réduire l'impression monétaire pour tenter de ralentir l'inflation. À l'opposé, le programme de QE se distingue justement par de l'impression monétaire, et ladite banque centrale va alors ajouter de la dette à son bilan pour stimuler l'économie.

Au 1ᵉʳ décembre dernier, la Réserve fédérale américaine (Fed) a mis fin à son programme de quantitative tightening, et dès lors, nous pourrions nous demander si le retour du quantitative easing est pour bientôt. Le cas échéant, cela pourrait stimuler les marchés, Bitcoin (BTC) y compris, mais signer en contrepartie une nouvelle accélération de l'inflation dans les mois qui suivraient cette décision.

Pour l'heure, ce retour du QE ne semble pas encore à l'ordre du jour, bien que quelques signaux pointent dans ce sens. Alors que la Fed a indiqué le mois dernier que ses niveaux de réserve étaient « quelque peu supérieurs au niveau adéquat », John Carroll Williams, le président de la Fed de New York, a expliqué que la prochaine étape consistait à déterminer quand ces niveaux passeraient alors à « adéquat » :

Il sera alors temps de commencer le processus d’achats progressifs d’actifs qui maintiendront un niveau adéquat de réserves à mesure que les autres passifs de la Fed augmenteront et que la demande sous-jacente de réserves augmentera avec le temps.

Si les données passées montrent que parfois, des périodes de QT et de QE se sont directement succédées, l'inverse est également vrai, notamment entre 2014 et 2018, comme le montre le bilan des avoirs de la Fed exprimé en millions de dollars :

Avoirs de la Fed

Avec un bilan de 6 535,78 milliards de dollars, notons que les avoirs de la Fed restent bien supérieurs à l'avant-COVID, même si ledit bilan est revenu au niveau d'avril 2020.

Au cours des prochaines semaines, nous pourrons en apprendre plus sur les projets à venir de la banque centrale et observer la réaction du marché. En attendant, les projections quant aux taux directeurs misent à près de 90 % de chances pour une réduction de 25 points de base le 10 décembre prochain, à savoir une fourchette de 375 à 400 points.

Sources : Fed, Yahoo Finance

