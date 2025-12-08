Vers une tokenisation du marché américain d'ici 2 ans ? Le patron de la SEC en est persuadé

La tokenisation s’impose comme un élément central de la connexion en train de s’opérer entre la finance traditionnelle et les cryptomonnaies, à l’aide de la blockchain. Une innovation présentée comme essentielle à la modernisation des marchés américains, si toutefois la liquidité arrive à suivre.

Une tokenisation du marché d'ici 2 ans

Le fait semble accepté par de nombreux acteurs de la finance traditionnelle, le principe de tokenisation des actifs du monde réel (RWA) va rebattre les cartes de certains secteurs allant du marché de l'immobilier aux places boursières, en passant par les bons du Trésor.

Une mutation déjà largement enclenchée par le leader mondial de la gestion d'actifs BlackRock, suite au lancement de son fonds BUIDL particulièrement implanté sur le marché en plein essor des bons du Trésor américains, mais également par certains géants bancaires désireux de tokeniser les dépôts et les transferts de leurs clients.

Mais cela ne serait que le début de quelque chose de bien plus grand, selon les récentes déclarations du patron de la SEC des États-Unis, Paul Atkins, au micro de la chaîne d'information financière Fox Business. En effet, il envisage la tokenisation comme « la clé pour moderniser les marchés américains » au cours des prochaines années.

La prochaine étape arrive avec les crypto-actifs et la tokenisation du marché, et cela apportera d’énormes bénéfices, notamment en réduisant le risque et en rendant les choses bien plus prévisibles et transparentes on-chain.

Pour Paul Atkins, la tokenisation devrait permettre d’apporter une solution à des problématiques récurrentes de la finance traditionnelle, comme le manque de transparence, l’accessibilité du marché, ou encore les risques liés aux délais de règlement et de livraison, au point de s’imposer comme le modèle dominant d’ici deux ans.

Un marché toujours en quête de liquidités

Toutefois, certains experts restent encore sceptiques, comme par exemple le cofondateur et PDG de la société Securitize, Carlos Domingo, spécialisée dans la fourniture d'infrastructure dédiée à la tokenisation pour des acteurs comme BlackRock et son fonds BUIDL. En cause : une accessibilité théorique qui devra auparavant étoffer sa liquidité disponible dans la pratique.

Fournir des liquidités à une classe d'actifs apparaît comme aussi important que d'en assurer l'accessibilité. Il y avait cette impression que la tokenisation allait rendre les actifs illiquides liquides, et cela n'a pas eu lieu, car un actif illiquide reste illiquide que vous le tokenisiez ou non. Carlos Domingo

À l'heure actuelle, le marché de la tokenisation — estimé à 18 milliards de dollars — se concentre exclusivement sur des secteurs très liquides, au point d'imposer le dollar comme « l'actif tokenisé le plus réussi » avec un marché des stablecoins estimé à 300 milliards de dollars.

Parts du marché de la tokenisation

Dans le même temps, les bons du Trésor US tokenisés affichent une valorisation proche des 9 milliards de dollars, alors que les actions peinent à cumuler 640 millions de dollars.

Source et image de couverture : Fox Business, RWA

