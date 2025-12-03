La tokenisation pourrait progresser aussi vite qu'Internet, selon le PDG de BlackRock

Le patron du leader mondial de la gestion d’actifs, BlackRock, affiche un enthousiasme évident au sujet du développement de la tokenisation dans la finance traditionnelle. Une révolution qui pourrait progresser au rythme d’Internet au cours des prochaines décennies.

Tokenisation : la « prochaine grande évolution » de la finance

Certains restent encore sceptiques au sujet du changement de paradigme enclenché depuis la création du Bitcoin. Pourtant, l'apparition de cette cryptomonnaie emblématique bouscule tous les codes monétaires et financiers en proposant « un registre numérique partagé capable d’enregistrer des transactions sans intermédiaires ».

Un constat qui ne concerne pas un maximaliste convaincu du Bitcoin, mais bien le patron de la plus importante société de gestion d'actifs au monde, BlackRock, et ses 13 500 milliards de dollars sous gestion. Cela afin d'amener au sujet de l'interview effectuée pour The Economist, sur la manière dont la tokenisation pourrait transformer la finance.

L'occasion pour Larry Fink, et le directeur des opérations (COO) de BlackRock également présent, Rob Goldstein, de revenir sur l'évolution des transferts d'argent qui se déplaçaient il y a cinquante ans à la même vitesse que le courrier, avec des téléphones (fixes) et des certificats envoyés par coursier.

Un secteur totalement réinventé à partir de 1977 avec l'apparition de la messagerie interbancaire SWIFT, en capacité de réduire les délais de transaction de plusieurs jours à quelques millisecondes de nos jours.

Désormais, c'est au tour de le tokenisation de rebattre les cartes de ce secteur en s'imposant comme « une évolution qui pourrait faire circuler les actifs plus vite et de manière plus sûre que les systèmes qui servent les investisseurs depuis des décennies », à l'aide de la blockchain.

Au début, il a été difficile pour le monde financier — nous y compris — d’en percevoir toute l’ampleur. La tokenisation était mêlée au boom des crypto-actifs, qui ressemblait souvent à de la spéculation. Mais ces dernières années, la finance traditionnelle a compris ce qui se cachait sous le battage médiatique : élargir l’univers des actifs investissables au-delà des actions et obligations cotées qui dominent aujourd’hui les marchés.

« La tokenisation pourrait progresser au rythme d'Internet »

Pour Larry Fink et son acolyte, le principe de tokenisation offre 2 avantages majeurs, en capacité de soutenir un marché des actifs financiers « du monde réel » (actions, obligations, etc.) [qui] ne constituent qu’une part infime des marchés mondiaux d’actions et de dette, mais dont la croissance rapide affiche environ +300 % au cours des vingt derniers mois ».

Un règlement instantané des transactions qui évite le risque qu’une partie (acheteur ou vendeur) ne respecte pas ses obligations ;

Remplacer l'utilisation du papier par le code, en réduisant les frictions qui rendent les actifs coûteux et lents à échanger.

Une avancée qui permettrait d'effectuer « un saut en avant bien au-delà de ce que SWIFT a jamais rendu possible », tout en « élargissant la participation à des marchés longtemps dominés par de grandes institutions » sur le modèle d'Internet avant les années 2000.

Si l'histoire apparaît comme un indicateur fiable, la tokenisation actuelle se situe à peu près au même point qu'Internet en 1996, lorsqu'Amazon n'avait vendu que 16 millions de dollars de livres et que trois des sept autres géants technologiques actuels n'existaient même pas encore. La tokenisation pourrait progresser au rythme d'Internet, plus vite que prévu, avec une croissance énorme au cours des prochaines décennies. Larry Fink

Le principal enjeu reste pour le moment réglementaire, mais comme ne manque pas de le préciser Larry Fink, « une obligation reste une obligation, même si elle existe sur une blockchain ».

Source : The Economist

