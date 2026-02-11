BlackRock achète des tokens Uniswap et liste son fonds tokenisé sur la plateforme DeFi

BlackRock a annoncé mercredi 11 février qu'il allait lister son token BUIDL sur Uniswap, une plateforme de finance décentralisée (DeFi). Le géant de la gestion d'actifs a également acheté une quantité non divulguée de tokens UNI, la crypto d'Uniswap. Ce rapprochement est une première pour le secteur de la finance décentralisée.

Quand Wall Street rencontre la DeFi

BlackRock a annoncé ce mercredi 11 février 2026 qu'il allait lister son token BUIDL sur Uniswap, une plateforme DeFi qui permet d'échanger des cryptos sans intermédiaire centralisé. Pour rappel, BUIDL a été lancé en 2024, et il s'agit d'un fonds tokenisé adossé à des bons du Trésor américain, avec une capitalisation d'environ 1,8 milliard de dollars. Le token sera échangeable sur Uniswap via des smart contracts qui matchent acheteurs et vendeurs grâce à des pools de liquidité.

L'opération se fera en partenariat avec Securitize, une société spécialisée dans la tokenisation d'actifs. BlackRock a également acheté des tokens UNI, qui cotent actuellement autour de 3,30 dollars pour une capitalisation totale de plus de 2 milliards de dollars. Le montant exact de l'achat n'a pas été divulgué.

Le rapprochement entre BlackRock, un géant de Wall Street, et Uniswap, une plateforme où des traders pseudonymes échangent des tokens à haut risque, est une étape importante pour la DeFi. Hayden Adams, fondateur et PDG d'Uniswap, a déclaré à Fortune que la collaboration s'est construite après un an et demi de réunions entre les bureaux new-yorkais des deux sociétés. Environ 100 milliards de dollars de capital sont actuellement déployés sur les plateformes DeFi.

Robert Mitchnick, responsable mondial des actifs numériques chez BlackRock, a déclaré dans un communiqué :

Cette collaboration avec Uniswap Labs et Securitize constitue une étape importante dans la convergence des actifs tokenisés et de la finance décentralisée. L'intégration de BUIDL à UniswapX représente un progrès majeur en matière d'interopérabilité des fonds de rendement en USD tokenisés avec les stablecoins

Un déploiement progressif et encadré

L'impact pratique de cette annonce restera limité dans un premier temps. Securitize a créé une whitelist d'institutions autorisées à trader BUIDL sur Uniswap. L'accès au token est réservé aux « qualified purchasers », une catégorie juridique qui désigne les investisseurs disposant d'au moins 5 millions de dollars d'actifs. La société a également présélectionné quelques market makers, dont Wintermute.

Carlos Domingo, PDG de Securitize, explique cette approche prudente :

Les grands gestionnaires d'actifs veulent marcher avant de courir, et commencer avec des acheteurs qualifiés. Mais l'infrastructure que nous annonçons fonctionnera tout aussi bien avec des produits destinés au grand public.

Pour Hayden Adams, ce choix de BlackRock de lister BUIDL sur Uniswap confirme que le trading d'actifs bascule progressivement vers la blockchain. En effet, la tokenisation a de nombreux avantages, comme permettre des règlements instantanés et une meilleure gestion des collatéraux, avec des économies qui devraient profiter aux investisseurs.

Source : Fortune

