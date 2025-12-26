La gouvernance d’Uniswap approuve un burn de 100 millions d’UNI et bien d’autres nouveautés

Jeudi, la gouvernance d'Uniswap a approuvé le programme « Unification », qui introduit d'importants changements dans la structure de frais. Retour sur toutes ces nouveautés, qui s'accompagne d'un burn de 100 millions d'UNI.

Uniswap (UNI) adopte « Unification »

Jeudi soir, une importante proposition de gouvernance a été approuvée du côté d’Uniswap : Unification ; sur laquelle nous sommes revenus il y a quelques jours.

Ainsi, cette proposition a été adoptée à 125 342 017 tokens UNI « POUR » contre 742 tokens « CONTRE ».

Cela concrétise donc plusieurs nouveautés, à commencer par les « protocol fees ». Alors que les frais de liquidity provider (LP) sont de 0,3, le nouveau modèle abaisse ces frais à 0,25 %, tandis que le 0,05 % restant sont désormais captés avec un objectif de burn.

Plus encore, cela s’accompagne d’un burn de 100 millions de tokens, ce qui correspond à 593 millions de dollars au prix actuel de l’UNI :

De nombreux membres de la communauté regrettent que l'instauration de ces frais n'ait pas été mise en place plus tôt, car les détenteurs d'UNI ont ainsi manqué des années de perception de frais sur un volume d'échanges du protocole Uniswap d'environ 4 000 milliards de dollars. Hélas, on ne peut pas revenir en arrière… ou peut-être que si ? Nous proposons de brûler rétroactivement 100 millions d'UNI provenant de la trésorerie. Il s'agit d'une estimation du montant qui aurait pu être brûlé si le changement de frais de protocole avait été actif lors du lancement du token.

En outre, une passation de pouvoirs a eu lieu entre l’Uniswap Foundation et Uniswap Labs, la première transférant ses « fonctions opérationnelles » à la seconde, ce qui inclut « le financement de l'écosystème, le soutien à la gouvernance et les relations avec les développeurs ». De plus, Uniswap Labs supprime certains frais, tels que ceux liés à son interface, à son wallet et aux API ; estimant capter suffisamment de volumes à travers d’autres produits et que cela rendra son écosystème plus compétitif.

Enfin, cette proposition de gouvernance valide également un budget annuel de 20 millions de tokens UNI distribués trimestriellement pour stimuler la croissance et le développement du protocole.

En marge de ce vote, l’UNI progresse de 2,71 % au cours des dernières 24 heures et affiche un prix de 5,93 dollars lors de l’écriture de ces lignes. Pour sa part, l’exchange décentralisé (DEX) totalise aujourd’hui près de 4 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

Source : Uniswap Foundation

