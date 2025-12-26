La gouvernance d’Uniswap approuve un burn de 100 millions d’UNI et bien d’autres nouveautés

Jeudi, la gouvernance d'Uniswap a approuvé le programme « Unification », qui introduit d'importants changements dans la structure de frais. Retour sur toutes ces nouveautés, qui s'accompagne d'un burn de 100 millions d'UNI.

le 26 décembre 2025 à 11:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

La gouvernance d’Uniswap approuve un burn de 100 millions d’UNI et bien d’autres nouveautés
Test logo

Uniswap

5.92$

Notre fiche

Uniswap

Acheter Uniswap (UNI)

Partenaire Kraken

Uniswap (UNI) adopte « Unification »

Jeudi soir, une importante proposition de gouvernance a été approuvée du côté d’Uniswap :  Unification ; sur laquelle nous sommes revenus il y a quelques jours.

Ainsi, cette proposition a été adoptée à 125 342 017 tokens UNI « POUR » contre 742 tokens « CONTRE ».

Cela concrétise donc plusieurs nouveautés, à commencer par les « protocol fees ». Alors que les frais de liquidity provider (LP) sont de 0,3, le nouveau modèle abaisse ces frais à 0,25 %, tandis que le 0,05 % restant sont désormais captés avec un objectif de burn.

🧑‍🏫 Tout savoir sur l'exchange décentralisé Uniswap (UNI)

Plus encore, cela s’accompagne d’un burn de 100 millions de tokens, ce qui correspond  à 593 millions de dollars au prix actuel de l’UNI :

blockquote icon

De nombreux membres de la communauté regrettent que l'instauration de ces frais n'ait pas été mise en place plus tôt, car les détenteurs d'UNI ont ainsi manqué des années de perception de frais sur un volume d'échanges du protocole Uniswap d'environ 4 000 milliards de dollars. Hélas, on ne peut pas revenir en arrière… ou peut-être que si ? Nous proposons de brûler rétroactivement 100 millions d'UNI provenant de la trésorerie. Il s'agit d'une estimation du montant qui aurait pu être brûlé si le changement de frais de protocole avait été actif lors du lancement du token.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts
Publicité

En outre, une passation de pouvoirs a eu lieu entre l’Uniswap Foundation et Uniswap Labs, la première transférant ses « fonctions opérationnelles » à la seconde, ce qui inclut « le financement de l'écosystème, le soutien à la gouvernance et les relations avec les développeurs ». De plus, Uniswap Labs supprime certains frais, tels que ceux liés à son interface, à son wallet et aux API ; estimant capter suffisamment de volumes à travers d’autres produits et que cela rendra son écosystème plus compétitif.

Enfin, cette proposition de gouvernance valide également un budget annuel de 20 millions de tokens UNI distribués trimestriellement pour stimuler la croissance et le développement du protocole.

👉 Dans l'actualité également – Hack en cours de Trust Wallet — Déjà 7 millions de dollars volés à ses utilisateurs

En marge de ce vote, l’UNI progresse de 2,71 % au cours des dernières 24 heures et affiche un prix de 5,93 dollars lors de l’écriture de ces lignes. Pour sa part, l’exchange décentralisé (DEX) totalise aujourd’hui près de 4 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

Acheter facilement la crypto UNI avec Kraken
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Uniswap Foundation

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2265 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Uniswap

Voir plus
Tout voir
Test logo

UNI

Uniswap

2.14%

5.92$

Notre fiche explicative sur

Uniswap

Acheter Uniswap (UNI)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Un Bitcoin qui passe de 200 000 à seulement 60 000 dollars en janvier — Les prévisions de Tom Lee s'effondrent

Un Bitcoin qui passe de 200 000 à seulement 60 000 dollars en janvier — Les prévisions de Tom Lee s'effondrent

 « L'administration fiscale aura votre historique de transactions »

« L'administration fiscale aura votre historique de transactions »

 Un particulier gagne 3,152 Bitcoins en 2 heures avec seulement 100 dollars

Un particulier gagne 3,152 Bitcoins en 2 heures avec seulement 100 dollars

 Le hashrate du Bitcoin enregistre une baisse notable — Un scénario haussier pour le BTC ?

Le hashrate du Bitcoin enregistre une baisse notable — Un scénario haussier pour le BTC ?