614 milliards de dollars : l'activité des DEX s'envole en octobre, avec un nouveau record

Au mois d’octobre, les exchange décentralisés (DEX) ont réalisé un nouveau plus haut historique (ATH) en matière de volumes. Cela s’inscrit dans un contexte où le marché crypto a connu une importante volatilité. Lumière sur ces chiffres.

Les DEX réalisent un ATH de volumes au mois d’octobre

Plus tôt ce matin, nous revenions sur les performances particulièrement notables des stablecoins dans ce contexte d’incertitude sur le marché crypto. Au-delà de cette classe d’actifs, un autre secteur a particulièrement bien performé au mois d’octobre, à savoir celui des exchanges décentralisés (DEX).

Et pour cause, si les tokens associés à ces DEX ne se sont pas particulièrement démarqués, les volumes, eux, ont enregistré un plus haut historique (ATH) mensuel en octobre, à raison de 614,27 milliards de dollars :

Volumes mensuels sur les DEX

👨‍🏫 Tout savoir sue les exchanges décentralisés (DEX)

Selon les données de DefiLlama au 31 octobre, le volume cumulé des DEX était de 11 150 milliards de dollars. À ce titre, il est donc intéressant de noter que ce mois d’octobre aura donc représenté 5,5 % du volume historique.

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

Au classement par protocoles, Uniswap (UNI) fait la course en tête, avec près de 70 milliards de dollars de volumes d’avance sur PancakeSwap (CAKE), son premier concurrent :

Classement des principaux DEX par leurs volumes

Toujours concernant Uniswap, l’application a également réalisé un ATH de volumes en octobre. Avec près de 170,9 milliards de dollars, cela représente ainsi 27,82 % de l’activité générée par l’ensemble des DEX au cours du mois d’octobre.

Aussi importants soient-ils, ces chiffres restent néanmoins peu comparables à l’activité des plateformes centralisées. Pour Binance par exemple, les données de CoinGecko rapportent que le volume spot des dernières 24 heures a été de 31,57 milliards de dollars. En une journée seulement, cela est donc déjà supérieur à ce qu’a réalisé Uniswap au cours des 7 derniers jours.

👉 Dans l’actualité également — Les investisseurs crypto basculent en « peur extrême » face à un marché qui plonge de nouveau

Là où certains secteurs dépendent fortement de l’optimisme sur le marché crypto, il est cependant intéressant de souligner que les DEX peuvent voir leur activité s’emballer tant à la hausse qu’à la baisse. Octobre ayant à la fois vu un ATH du BTC, mais aussi un important crash sur l’ensemble du marché, il est donc logique que cette volatilité ait profité aux DEX.

Malgré tout, ceux-ci peuvent souffrir dans les périodes d’attentisme, comme cela est généralement lors des creux au milieu d’un bear market.

Acheter facilement la crypto UNI avec Bybit

Source : DefiLlama

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.