Les stablecoins battent un record de volumes pour le 4e mois consécutif

Alors que le marché des cryptomonnaies semble entrer dans une phase de retrait, les volumes des stablecoins explosent à la hausse. Retour sur les différentes statistiques qui leur sont propres pour tenter de comprendre l’état actuel du marché.

Les stablecoins profitent-ils de la baisse des cryptomonnaies ?

Samedi, nous revenions sur les performances du Bitcoin (BTC), qui a raté son « uptober » pour la troisième fois de son histoire. Malgré tout, tous les secteurs des cryptomonnaies ne sont pas logés à la même enseigne, à commencer par les stablecoins, qui ont réalisé un record de volumes sur Ethereum (ETH) au cours du mois d’octobre.

En effet, cette classe d’actifs a généré 2,82 milliards de volumes, ce qui représente un nouveau plus haut historique (ATH) pour le 4e mois consécutif. En l’occurrence, l’USDC arrive en première ligne, avec 57,45 % desdits volumes sur le mois d’octobre :

Volumes des stablecoins sur Ethereum

Malgré ces volumes, il est intéressant de noter que la capitalisation des stablecoins tend à stagner ces dernières semaines. Sur l’USDT par exemple, cette capitalisation plafonne autour de 183 milliards de dollars depuis une dizaine de jours. Concernant l’USDC, nous observons également que la progression de la capitalisation a perdu en vélocité depuis le mois dernier :

Évolution de la capitalisation de l’USDC sur 3 mois

Pour l’heure, Circle et Tether restent néanmoins en tête des applications générant le plus de revenus, selon les données de DefiLlama :

Applications générant le plus de revenus

Faisant échos aux volumes mentionnés précédemment, cette dominance s’observe aussi sur les données on-chain d’Ethereum, alors que sur les dernières 24 heures, les smart contracts de l’USDT et de l’USDC sont respectivement les 2e et 5e smart contracts via lesquels est dépensé le plus de gaz. Sur 24 heures, cela représente ainsi 11,28 % du gaz dépensé sur Ethereum, soit 38,63 ETH.

Concernant les transactions générées par ces mêmes smart contracts, nous pouvons toutefois noter que si celui de l’USDC est proche de son ATH, notamment avec plus de 133 000 transactions générées lundi, l’USDT n’a pas encore dépassé son record du 23 juin 2020, qui avait été de 316 442 transactions :

Transactions quotidiennes sur le smart contract de l’USDT

Alors que le mois de novembre ne fait que commencer, l’analyse pourra être réitérée à la fin du mois pour voir comment évolue la tendance. Au-delà de tous les facteurs d’adoption, que ce soit au niveau de la régulation américaine ou bien des initiatives acteurs de la finance traditionnelle, les conditions de marché peuvent également être mises en perspectives.

Et pour cause, malgré un nouvel ATH début octobre, le prix du BTC semble aujourd’hui entrer dans une phase d’incertitude, et des prises de bénéfices ont pu alimenter les volumes sur les stablecoins. Lorsque le marché des cryptomonnaies ne sait pas quelle direction prendre, les investisseurs peuvent alors se tourner vers ces stablecoins pour générer d’autres formes de rendements, notamment à travers le lending.

Sources : The Block, CoinGecko, DefiLlama, Etherscan

