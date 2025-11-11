Pourquoi la crypto d’Uniswap a explosé de 50 % au cours des dernières heures ?

La plateforme décentralisée Uniswap poursuit son développement dans un environnement réglementaire désormais bien plus favorable. L’occasion pour son fondateur, Hayden Adams, de valider le « fee switch » tant attendu par les détenteurs de tokens UNI.

Uniswap propose l'activation d'un « fee switch »

Depuis son lancement en 2018 sur la blockchain Ethereum, la plateforme décentralisée (DEX) Uniswap s'impose comme une actrice incontournable de l'écosystème des cryptomonnaies. Une position renforcée en 2020 suite à son airdrop de tokens UNI à destination de ses utilisateurs.

Une cryptomonnaie de protocole de la finance décentralisée (DeFi) dont le rôle se résumait jusqu'à présent à bénéficier d'un pouvoir de gouvernance, notamment en participant aux votes communautaires. De ce fait, ses détenteurs réclamaient depuis quelque temps déjà l'introduction d'un « fee switch ».

Dans les faits, cela implique une modification de la gestion des revenus générés par le protocole afin de favoriser ses détenteurs de tokens, mais également d'attirer une communauté plus large. Un choix que vient de confirmer la structure Uniswap Labs, en enclenchant dans le même temps une fusion avec la Fondation Uniswap.

Un changement de dynamique notable annoncé par le fondateur d'Uniswap, Hayden Adams, suite à la levée des restrictions jusque-là imposées par « un environnement réglementaire hostile, qui a coûté des milliers d’heures et des dizaines de millions de dollars en frais juridiques ».

UNI a été lancé en 2020, mais depuis cinq ans, Uniswap Labs n’a pas pu participer de manière significative à la gouvernance du protocole et a été fortement limité dans sa capacité à créer de la valeur pour la communauté. Cela prend fin aujourd’hui ! Hayden Adams

« UNIfication » : une stratégie intensive de burn

Cette proposition porte le nom très symbolique de « UNIfication ». L'objectif : « poser les bases de la prochaine décennie de croissance du protocole » à l'aide d'une politique de burn qui va débuter par « la destruction de 100 millions de tokens UNI issus de la trésorerie, représentant les frais qui auraient pu être burn si le « fee switch » avait été activé dès son lancement ».

En parallèle de cette réduction de la supply du token UNI, le plan UNIfication propose également d’utiliser les frais générés par le DEX Uniswap et le séquenceur Unichain pour brûler encore plus d'unités. De plus, les rendements de ses liquidity providers vont également obtenir un boost, à l'aide d'une méthode appelée Protocol Fee Discount Auctions notamment destinée à « internaliser la Maximal Extractable Value (MEV) au bénéfice du protocole ».

Enfin, la V4 d'Uniswap va intégrer des « aggregator hooks » en capacité de « collecter des frais de protocole sur des sources de liquidité externes ». Dans le même temps, Uniswap Labs annonce l'arrêt de la collecte de frais sur son interface, son portefeuille et son API afin de stimuler encore plus ce programme.

Le token UNI explose à la hausse

Une annonce qui a visiblement convaincu les détenteurs de tokens UNI, avec une hausse de 50 % sur les dernières heures qui a propulsé son prix au-delà des 10 dollars, avant de revenir se positionner sur le niveau des 8,70 dollars au moment d'écrire ces lignes.

Le token UNI a enclenché une hausse importante sur les dernières heures

Pour le moment, aucun détail ne permet de connaître la proportion effective des frais destinée au burn. Quoi qu'il en soit, le protocole Uniswap fait partie des plus performants de la DeFi au cours des derniers mois, avec la perspective de générer plus de 2 milliards de dollars de revenus annualisés.

Source : Hayden Adams

