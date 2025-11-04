Depuis son dernier sommet historique, le Bitcoin n’arrive pas à s’extraire durablement de l’attirance exercée par le niveau symbolique des 100 000 dollars. Une situation à l’origine de nouvelles liquidations massives, alors que certaines cryptomonnaies historiques s’emballent à la hausse.

Les investisseurs crypto basculent en « peur extrême »

Il y a tout juste 1 mois, le Bitcoin enregistrait un nouveau sommet historique sur le niveau des 126 000 dollars. Un record qui sera à l'image de l'effondrement du marché quelques jours plus tard, avec un montant des liquidations supérieur à 20 milliards de dollars.

Depuis cette période, le marché des cryptomonnaies tente de remonter la pente, sans véritable succès. Sauf peut-être du côté de certains tokens historiques comme le Zcash (ZEC), porté par un enthousiasme improbable de ceux qui veulent y voir une alternative quantique au BTC.

Et la situation ne semble pas partie pour s'arranger tout de suite, si l'on considère la nouvelle baisse du marché à l'origine de 1,37 milliard de dollars de liquidations sur les dernières 24 heures. L'occasion pour le Fear & Greed index d'afficher une « peur extrême » du côté des investisseurs, lassés par le manque de performances du marché.

Les investisseurs crypto basculent dans la « peur extrême »

Le marché américain des ETF Bitcoin spot voit rouge

Dans le même temps, le BTC affiche l'une des pires performances de son histoire depuis 2014 pour un mois d'octobre, avec un recul de presque 4 % en clôture mensuelle.

Une situation qui impacte directement le marché américain des ETF Bitcoin spot, avec 4 journées consécutives de sorties nettes qui cumulent un montant total supérieur à 1,3 milliard de dollars.

Le marché des ETF Bitcoin spot enregistre des sorties importantes

Seul Solana tire son épingle du jeu, avec plus de 260 millions de dollars d'entrées nettes enregistrées depuis le lancement du fonds BSOL de Bitwise le 28 octobre, et 65,2 millions de dollars sur la seule journée du 3 novembre.

Fait notable, le marché boursier a visiblement bénéficié d'un véritable effet Uptober, en atteignant « un record de 148 000 milliards de dollars de capitalisation boursière ». Une hausse toutefois très largement dominée par les performances des sept principaux géants technologiques américains (Magnificent 7), dont la part de marché sur le S&P500 est passée de 12,3 % en 2015 à 36,6 % actuellement.

Des « envolées folles de vieux shitcoins abandonnés »

Un contexte compliqué qui voit tout de même quelques cryptomonnaies tirer leur épingle du jeu. En effet, la hausse à contre-courant du Zcash semble en inspirer d'autres du côté de ce que l'analyste Adam Cochran résume comme des « envolées folles de vieux shitcoins abandonnés ».

Le plus inquiétant, ce sont les envolées folles de vieux « shitcoins » abandonnés. Voir des trucs comme DCR ou DASH exploser, c’est vraiment du grand n'importe quoi de fin de cycle. Adam Cochran

Les « envolées folles de vieux shitcoins abandonnés » mentionnées par Adam Cochran

Car pendant que le ZEC affiche une hausse de 200 % sur les 30 derniers jours, le DASH s'envole de 300 % sur la même période et le DCR de 200 % sur les 7 derniers jours. Une situation qui implique également le BAT et le ZEN, avec des hausses respectives de 30 % et de 70 % sur les 7 derniers jours.

Au moment d'écrire ces lignes, le cours du BTC teste à nouveau le support des 103 000 dollars environ. Une cassure confirmée en unité de temps daily pourrait le propulser rapidement en-dessous du seuil symbolique des 100 000 dollars. Une situation identique pour le reste du marché crypto, avec un TOTAL2 en position instable sur le niveau des 1 340 milliards de dollars.

Sources : Fear&Greed, Kobeissi Letter, Farside

