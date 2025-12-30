100 millions de dollars de dividendes : le fonds tokenisé BUIDL de BlackRock franchit une étape majeure

Lancé en 2024, le fonds tokenisé BUIDL de BlackRock et Securitize a maintenant versé plus de 100 millions de dollars de dividendes. Retour sur cette étape majeure, qui traduit une adoption grandissante de ce type de véhicules d'investissement.

Le BUIDL de BlackRock et Securitize dépasse les 100 millions de dollars de dividendes

En mars 2024, BlackRock a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour un fonds tokenisé en partenariat avec Securitize. Depuis, le fameux BUIDL s'est largement développé et a même dépassé les 2,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion au mois de mai dernier, selon les données de RWA.xyz.

Mardi ce fonds a franchi une nouvelle étape, alors que Securitize a annoncé que le BUIDL avait maintenant dépassé les 100 millions de dollars de dividendes versés.

À ce jour, le BUIDL est accessible sur 9 blockchains, à savoir Ethereum (ETH), BNB Chain, Aptos (APT), Solana (SOL), Avalanche C-Chain (AVAX), Arbitrum (ARB), OP Mainnet (OP) et Polygon (POL). En matière d'accessibilité, notons toutefois que le ticket d'entrée minimum est de 5 millions de dollars.

Bien que ce fonds soit aujourd'hui capitalisé à près de 1,74 milliard de dollars, traduisant ainsi un recul d'environ 41 % depuis son plus haut historique (ATH), il s'agit néanmoins d'une étape majeure témoignant de l'adoption des actifs tokenisés par les acteurs de la finance traditionnelle.

Cet automne, le BUIDL était presque revenu à son ATH, mais depuis, il semble subir le recul qui frappe l'écosystème depuis ces 2 derniers mois et a ainsi perdu 25 % de sa capitalisation au cours des 30 derniers jours :

Malgré ce recul, cela n'enlève rien à la tendance de fond qui est à l'œuvre aujourd'hui. En effet, le mois dernier, Binance a annoncé que les traders VIP pouvaient désormais utiliser le BUIDL comme collatéral pour leurs positions à effet de levier. Dans le même temps, Amundi a dévoilé l'hybridation de l'un de ses fonds monétaires, capitalisé à 5,57 milliards d'euros, le rendant ainsi disponible à la tokenisation sur Ethereum. Il y a 15 jours, c'est JPMorgan qui a annoncé à son tour lancer un fonds tokenisé baptisé MONY, sur Ethereum également.

Si le bear market qui s'installe, ainsi que le cycle de baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed) qui semble se profiler, pourraient mettre à mal l'adoption en cours, il y a toutefois fort à parier que cette tendance de tokenisation des actifs du monde réel continuera à se développer au fil des mois et des années à venir.

Sources : X, RWA.xyz

