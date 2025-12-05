L'ETF Bitcoin spot de BlackRock (IBIT) enregistre sa plus longue série de sorties hebdomadaires

Le Bitcoin navigue dans des eaux incertaines depuis son dernier sommet historique de début octobre. Une situation qui ne fait pas les affaires du leader des ETF Bitcoin spot, IBIT de BlackRock, avec un nouveau record de 6 semaines consécutives de sorties nettes.

IBIT de BlackRock : 6 semaines consécutives de sorties nettes

Depuis son sommet historique aux alentours des 126 000 dollars validé le 6 octobre dernier, le Bitcoin a enclenché une tendance baissière inquiétante et soutenue vers le niveau des 90 000 dollars. Un seuil autour duquel le cours du BTC évolue actuellement, sans véritable certitude sur sa direction à venir.

Une situation qui se répercute inévitablement sur le marché américain des ETF Bitcoin spot, en particulier si l'on considère qu'ils sont bien plus largement détenus par des investisseurs particuliers, et non pas les fameux institutionnels réputés moins volatils.

Résultat : les sorties nettes enregistrées sur ce marché s'accumulent au fil des semaines, au point d'atteindre un seuil critique en ce début de mois de décembre. En effet, le fonds iShares Bitcoin Trust (IBIT) du leader mondial de la gestion d'actifs, BlackRock, se prépare à valider un nouveau record pas réellement positif.

Et pour cause, cela fait maintenant 5 semaines consécutives que son fonds subit des retraits massifs et réguliers, estimés à plus de 2,7 milliards de dollars au total. Le problème ? Une sixième semaine identique semble se confirmer en ce vendredi 5 décembre, avec le risque de valider sa plus longue série de sorties hebdomadaires depuis son lancement en janvier 2024.

L'ETF IBIT de BlackRock enregistre 6 semaines consécutives de sorties nettes

Tendance baissière ou piège de fin d'année ?

À titre de comparaison, le second ETF Bitcoin spot de ce marché, le FBTC de Fidelity, affiche des sorties nettes estimées à 534 millions de dollars sur la même période, mais avec un retournement significatif sur les 2 dernières semaines qui cumulent des entrées nettes de 270 millions de dollars.

Malgré tout, cette hémorragie continue affichée par le IBIT de BlackRock oblige les analystes de Bloomberg à rester prudents, face à ce qu'ils identifient comme un signe du fait que « l’appétit institutionnel pour la plus grande cryptomonnaie au monde reste faible, même si les prix se stabilisent ».

Une vision également partagée par la structure d'analyse Glassnode, pour qui cette accumulation de sorties « marque un net retournement par rapport au régime d’entrées persistantes qui soutenait les prix plus tôt dans l’année, et reflète un refroidissement des nouvelles allocations de capital vers l’actif ».

Il faut dire que la situation actuelle du Bitcoin laisse bon nombre d'analystes assez perplexes, entre une répétition de son ancien modèle cyclique basé sur les halvings qui semble devenue obsolète et la perspective de le voir évoluer vers un modèle plus proche des actifs traditionnels qui pourrait bien devenir le piège de cette fin d'année.

Source : SosoValue

