La banque Goldman Sachs se prepare-t-elle à révolutionner le marché des ETF crypto ?

La banque d’affaires Goldman Sachs annonce le rachat du leader des ETF à résultat défini, Innovator Capital Management. Serait-ce la promesse d’une ouverture plus importante vers le marché des cryptomonnaies avec des produits à risques limités ?

Goldman Sachs rachète le leader des ETF à résultat défini

Depuis maintenant un peu plus d'une année, la banque d'investissement Goldman Sachs a fortement accentué son incursion dans le secteur de la blockchain et des cryptomonnaies. Une mutation qui prend notamment en compte le développement de la tokenisation, mais également l'essor important du marché américain des ETF Bitcoin spot.

Au mois de mai dernier, elle affichait une exposition active aux ETF Bitcoin de BlackRock (IBIT) et Fidelity (FBTC) supérieure à 1,5 milliard de dollars. Un premier pas vers ces fonds négociés en bourse désormais inscrits comme la source de revenus la plus rentable de BlackRock.

De quoi motiver les plus récalcitrants, comme le numéro 2 mondial de la gestion d'actifs, Vanguard, qui vient d'annoncer sa volonté d'en proposer le trading à ses dizaines de millions de clients.

Hasard de calendrier — ou signe d'une dynamique de marché — la banque d'affaires Goldman Sachs vient d'annoncer dans le même temps le rachat du leader des ETF à résultat défini (defined outcome ETF), Innovator Capital Management.

Cette opération élargira significativement la gamme d’ETF de Goldman Sachs Asset Management et sa feuille de route de produits à venir, et renforcera l’offre du groupe dans l’une des catégories d’ETF actifs à la croissance la plus rapide. Goldman Sachs

Un outil tout spécialement taillé pour les ETF crypto ?

Dans les faits, les ETF à résultat défini d'Innovator Capital Management proposent des outils financiers censés « offrir des objectifs spécifiques tels que la protection du capital contre la baisse, l’amélioration du rendement et des résultats définis lorsque l’investissement est détenu pendant toute la période prévue ».

Un catalogue au sein duquel figure par exemple l'Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF (QBF), à base d'options sur les ETF Bitcoin destinés à garantir « une exposition à 71 % de l’ensemble des hausses du prix du BTC et à limiter la perte maximale à 20 % ».

Un marché pour le moment assez intimiste qui représente tout juste quelques dizaines de millions de dollars, mais qu'en adviendra-t-il une fois exposé aux 3 450 milliards de dollars d'actifs sous gestion de la banque Goldman Sachs, nouvelle propriétaire des lieux ?

D'autant plus face au succès évident et sans précédent des ETF Bitcoin spot, depuis leur lancement en janvier 2024 sur le marché américain.

Voir le « risque Bitcoin » devenir une classe d’actifs centrale

Selon le compte d'analyse SightBringer sur le réseau X, cet engagement de Goldman Sachs s'annonce comme une promesse de « voir le « risque Bitcoin » devenir une classe d’actifs centrale » de sa stratégie à venir, en capacité de s'imposer « dans des portefeuilles modèles et des plateformes patrimoniales ».

Les ETF à résultat défini sont le pont entre « le Bitcoin fait peur » et « mes clients ont besoin de potentiel de hausse mais ne peuvent pas se permettre d’exploser ». C’est exactement comme ça que se comportent les gros réservoirs de capital : caisses de retraite, assureurs, banques privées, grandes fortunes qui veulent de l’exposition, mais aussi des garde-fous. SightBringer

Une vision qui reste encore à confirmer, mais toutes les tendances actuelles semblent converger vers un scénario en capacité de révolutionner le marché des ETF crypto.

Source : Goldman Sachs, SightBringer

