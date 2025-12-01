Les ETF Bitcoin de BlackRock s'imposent comme sa source de revenus la plus rentable

Malgré sa tendance baissière actuelle, l’intégration du Bitcoin dans la finance traditionnelle reste un succès sans précédent pour ses principaux acteurs, comme le leader mondial de la gestion d’actifs BlackRock. Une « grande surprise » qui représente désormais sa principale source de revenus.

Les ETF Bitcoin de BlackRock affichent 100 milliards de dollars d'allocations

Cela va bientôt faire 2 ans que le marché boursier américain a officiellement intégré les ETF Bitcoin spot, en janvier 2024. Une petite révolution pour ses principaux gestionnaires de fonds, face à un démarrage et des résultats bien supérieurs à toutes les prévisions.

En effet, ces fonds négociés en bourse associés au cours du BTC vont rapidement s'imposer comme les meilleurs lancements enregistrés sur les 30 dernières années, parmi une liste de concurrents impliquant plusieurs milliers de véhicules financiers de ce type.

Un succès visiblement inattendu, selon le directeur du développement commercial chez BlackRock Brésil, Cristiano Castro, répondant à une interview du média financier Estadao E-Investidor. En effet, il aborde ces résultats comme une « grande surprise » dont les allocations approchent désormais les 100 milliards de dollars.

Quand nous avons lancé le produit, nous étions optimistes, mais nous ne nous attendions pas à une telle ampleur. Cristiano Castro

Une somme à répartir entre les différents ETF Bitcoin proposés par BlackRock, comme la star incontestée IBIT implantée sur le marché américain, mais également la version locale brésilienne IBIT39. Le seul iShares Bitcoin Trust (IBIT) ayant atteint 70 milliards de dollars d’actifs depuis son lancement et généré environ 245 millions de dollars de frais annuels.

Flux journaliers pour l'ETF IBIT de BlackRock

Sa source de revenus la plus rentable

Pour bien comprendre la portée de ce succès des ETF Bitcoin de BlackRock, il semble important de préciser que ce leader mondial de la gestion d'actifs possède à lui seul plus de 1 400 ETF, avec un total de 13 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Une multitude au sein de laquelle ces fonds associés au Bitcoin s'imposent désormais comme sa source de revenus la plus rentable, avec une part de BTC détenue pour le compte de ses clients qui dépasse 3 % de l'offre totale de cette cryptomonnaie.

Une réalité également renforcée par la confiance exprimée par le géant BlackRock avec son portefeuille Strategic Income Opportunities dont la participation dans le IBIT a récemment été augmentée à hauteur de 14 %, malgré les turbulences actuelles du marché.

En effet, Cristiano Castro ne s'inquiète pas réellement de l'augmentation actuelle des sorties nettes sur le marché des ETF Bitcoin spot. Une réaction jugée assez classique de la part des investisseurs particuliers qui ne remet pas en cause la capacité des ETF à s'imposer comme « des outils très liquide et puissant construits pour permettre aux gens de gérer les flux ».

Sources : Estadao E-Investidor, Sosovalue

