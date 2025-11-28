Depuis leur récent lancement, les tout premiers ETF XRP spot approuvés par la SEC américaine accumulent les records. Un succès qui leur permet d’éclipser le Bitcoin et Ethereum avec 644 millions de dollars d’entrées nettes en novembre. On fait le point.

ETF XRP spot : le meilleur mois de novembre du marché

Après des mois et des mois d'attente, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine commence enfin à délivrer des approbations au compte-goutte pour les premiers ETF crypto spot, autres que ceux déjà en place depuis 2024 pour le Bitcoin et Ethereum.

Un signal de départ qui concerne désormais la cryptomonnaie XRP de Ripple, depuis le lancement de son tout premier fonds par la société Canary Capital (XRPC) le 14 novembre dernier, suivi de près par Bitwise (XRP) le 20 et enfin Franklin Templeton (XRPZ) et Grayscale (GXRP) en ce début de semaine.

4 fonds très populaires dès leurs lancements, au point d'enregistrer des entrées nettes pour le mois de novembre — pourtant compliqué pour le marché crypto — estimées à 644 millions de dollars, sans comptabiliser aucune journée négative.

Entrées nettes sur le marché des ETF XRP spot

De quoi très largement éclipser les résultats négatifs des ETF Bitcoin et Ethereum spot sur la même période, qui cumulent des sorties nettes respectives de 3,5 et 1,5 millions de dollars sur la même période. Même le marché des ETF dédiés à Solana (SOL) reste en retrait avec un total d'entrées nettes de 414 millions de dollars.

Ripple, la nouvelle lubie des institutionnels

Un succès pour Ripple, depuis l'abandon officiel des charges réglementaires retenues à son encontre par la SEC américaine. L'occasion pour les structures institutionnelles de s'emparer de ses nombreuses offres, comme par exemple avec l'autorité financière de Dubaï (DFSA) qui vient d'autoriser l'utilisation de son stablecoin RLUSD au sein du Dubai International Financial Centre (DIFC).

Dans les faits, cette intégration va permettre aux entreprises régulées par la DFSA d'utiliser le stablecoin de Ripple dans le cadre de cette zone franche financière, destinée à faire de Dubaï un hub mondial des services financiers pour la région MEASA (Middle East, Africa, South Asia).

Une approbation qui concerne également l'Autorité de réglementation des services financiers (FSRA) d'Abu Dhabi, qui vient de référencer le RLUSD en tant que token indexé sur une monnaie fiduciaire au sein de son centre financier international situé dans la capitale des Émirats arabes unis (EAU).

Avec une capitalisation de marché de plus d’un milliard de dollars et une adoption croissante pour des usages financiers de base comme le collatéral et les paiements, RLUSD est en train de devenir rapidement un stablecoin USD de référence pour les grandes institutions. Cette dynamique contribue à porter la prochaine vague d’adoption mondiale de crypto-actifs sûrs et conformes. Jack McDonald, vice-président senior des stablecoins chez Ripple

Pendant de temps, le XRP enregistre la plus belle performance du top 10 crypto sur les 7 derniers jours, avec une hausse de 15 % qui lui permet de revenir se placer sur le niveau des 2,20 dollars.

Le XRP revient se positionner sur le niveau des 2,20 dollars

Une position jugée favorable par certains analystes pour envisager un retour imminent à 2,75 dollars.

Sources : Sosovalue, Ripple

