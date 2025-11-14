Meilleur lancement de l'année pour le tout premier ETF XRP spot

Si les cours des cryptomonnaies sont en berne, l’intérêt pour les ETF n’est pas totalement éteint. En témoigne le tout nouvel ETF XRP spot de Canary Capital, qui a connu le meilleur lancement de l’année.

le 14 novembre 2025 à 17:00.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

L’ETF XRP spot de Canary Capital démarre en trombe

Sur les 900 ETF lancés en 2025, la meilleure performance a été celle du tout nouveau ETF XRP spot de Canary Capital. Il s’agissait du premier ETF basé sur la cryptomonnaie de Ripple à voir le jour, il était donc particulièrement attendu par les investisseurs.

La première journée de trading a clôturé avec un volume record de 58 millions de dollars. Aucun ETF, que cela soit dans le secteur des cryptomonnaies ou ailleurs, n’était parvenu à cette somme. Au total, ce sont 250 millions de dollars d’afflux totaux (en XRP et en dollars) qui ont été enregistrés hier.

👉 Le guide complet pour acheter du XRP de Ripple

Ce succès n’a cependant pas permis de porter le cours du XRP… Au contraire. La cryptomonnaie de Ripple perd 7,8 % depuis hier, bien qu’elle enregistre une hausse de 5,1 % sur la semaine. Le XRP a été entraîné dans le sillage du Bitcoin et des autres principales cryptomonnaies, qui sont dans le rouge depuis cette nuit.

Cela n’est cependant pas indicateur d’un désintérêt pour les ETF XRP : on se rappelle que les ETF BTC spot avaient eux aussi été accompagnés d’une chute du cours à leur lancement.

Source : CoinGecko

XRP

XRP

2.32$

