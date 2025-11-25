Les ETF XRP signent leur 2e meilleure journée après l’entrée de Franklin Templeton et Grayscale

Tandis que les ETF XRP spot américains ont accueilli 2 nouveaux fonds lundi, ceux-ci ont réalisé leur 2e meilleure journée. Retour sur cet afflux de nouveaux capitaux.

Les ETF XRP spot réalisent leur 2e meilleure journée

Lundi, les ETF XRP spot accueillaient 2 nouveaux acteurs, à savoir le GXRP de Grayscale ainsi que le XRPZ de Franklin Templeton. Grâce à ces nouveaux entrants, cette famille d'ETF est parvenue à réaliser sa 2e meilleure journée, avec 164,04 millions de dollars d'entrées nettes. Désormais, les ETF XRP recensent 628,62 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

Hier, concernant le fonds GXRP de Grayscale, nous mettions en avant le fait qu'il disposait de 11,67 millions de dollars d'AUM et que le comportement des investisseurs pourrait être révélateur de leur psychologie. Pour l'heure, le bilan semble donc positif, compte tenu du fait que l'AUM de Grayscale s'élève à présent à 80,84 millions de dollars, en faisant le 3e ETF XRP spot derrière celui de Canary et celui de Bitwise.

En parallèle, le XRP semble avoir profité de cet afflux de liquidités, puisque le prix de l'actif affiche 2,22 dollars lors de l'écriture de ces lignes, avec une hausse de 7,2 % au cours des dernières 24 heures.

Depuis leur lancement, les ETF n'ont enregistré aucune journée négative, bien qu'il faille tout de même relativiser ce constat, compte tenu du fait que la première journée de cotation n'a eu lieu que le 13 novembre dernier.

Source : SoSoValue

