Les ETF XRP signent leur 2e meilleure journée après l’entrée de Franklin Templeton et Grayscale

Tandis que les ETF XRP spot américains ont accueilli 2 nouveaux fonds lundi, ceux-ci ont réalisé leur 2e meilleure journée. Retour sur cet afflux de nouveaux capitaux.

le 25 novembre 2025 à 16:00.

1 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Les ETF XRP signent leur 2e meilleure journée après l’entrée de Franklin Templeton et Grayscale
Test logo

XRP

2.18$

Notre fiche

XRP

Acheter XRP (XRP)

Partenaire Kraken

Les ETF XRP spot réalisent leur 2e meilleure journée

Lundi, les ETF XRP spot accueillaient 2 nouveaux acteurs, à savoir le GXRP de Grayscale ainsi que le XRPZ de Franklin Templeton. Grâce à ces nouveaux entrants, cette famille d'ETF est parvenue à réaliser sa 2e meilleure journée, avec 164,04 millions de dollars d'entrées nettes. Désormais, les ETF XRP recensent 628,62 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

Hier, concernant le fonds GXRP de Grayscale, nous mettions en avant le fait qu'il disposait de 11,67 millions de dollars d'AUM et que le comportement des investisseurs pourrait être révélateur de leur psychologie. Pour l'heure, le bilan semble donc positif, compte tenu du fait que l'AUM de Grayscale s'élève à présent à 80,84 millions de dollars, en faisant le 3e ETF XRP spot derrière celui de Canary et celui de Bitwise.

💡 Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter du XRP de Ripple ?

En parallèle, le XRP semble avoir profité de cet afflux de liquidités, puisque le prix de l'actif affiche 2,22 dollars lors de l'écriture de ces lignes, avec une hausse de 7,2 % au cours des dernières 24 heures.

Depuis leur lancement, les ETF n'ont enregistré aucune journée négative, bien qu'il faille tout de même relativiser ce constat, compte tenu du fait que la première journée de cotation n'a eu lieu que le 13 novembre dernier.

Créez un compte sur Deskoin pour acheter des cryptos simplement
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : SoSoValue

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2205 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur XRP

Voir plus
Tout voir
Test logo

XRP

XRP

5.43%

2.18$

Notre fiche explicative sur

XRP

Acheter XRP (XRP)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Bitcoin (BTC) va atteindre 75 000 dollars et continuer sa chute, selon cette firme d'analyses

Bitcoin (BTC) va atteindre 75 000 dollars et continuer sa chute, selon cette firme d'analyses

 Une baleine historique du Bitcoin vend l'intégralité de ses BTC pour 1,3 milliard de dollars

Une baleine historique du Bitcoin vend l'intégralité de ses BTC pour 1,3 milliard de dollars

 Tether détient désormais autant d'or que certaines banques centrales européennes

Tether détient désormais autant d'or que certaines banques centrales européennes

 Le chiffrement du Bitcoin inquiète le CEO de VanEck : direction ZCash ?

Le chiffrement du Bitcoin inquiète le CEO de VanEck : direction ZCash ?