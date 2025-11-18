Les ETF Bitcoin tombent au plus bas depuis mai, avec près de 30 % de chute depuis l’ATH

Dans le sillage de la chute des prix, la valeur des actifs sous gestion de ETF Bitcoin spot est maintenant au plus bas depuis le mois de mai. Observons ces sorties de plus près qui pèsent également sur les ETF d’autres cryptomonnaies.

La valeur des actifs sous gestion des ETF Bitcoin est en chute libre

Cela n'a échappé à aucun investisseur crypto : les prix sont à la baisse. Dans ce contexte, cela se ressent également sur les ETF, avec une valeur des actifs sous gestion (AUM) en chute libre.

Jeudi dernier, le 13 novembre, les ETF Bitcoin spot ont même connu la 2e pire journée de leur histoire, avec près de 870 millions de dollars de sorties nettes. Après un plus haut historique (ATH) à 169,54 milliards de dollars le 6 octobre dernier, cette AUM a désormais chuté de 28,62 %, à 121 milliards de dollars, ce qui correspond à un plus bas depuis le 8 mai dernier :

Évolution de l'AUM des ETF Bitcoin spot américains

Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin (BTC) ?

En équivalent BTC, soulignons toutefois que cette baisse est plus mesurée, et ce, à hauteur 2,78 %, pour une AUM aujourd'hui équivalente à 1,316 million de bitcoins. Depuis le début du mois, ces ETF ont néanmoins essuyé près de 2,6 milliards de dollars de sorties, avec seulement 3 journées de hausse, en faisant ainsi le pire démarrage mensuel de ces véhicules d'investissements.

Une tendance généralisée

Du côté des ETF Ethereum spot, le constat n'est pas meilleur. Avec une AUM à 18,76 milliards de dollars, cela représente un plus bas depuis le 18 juillet dernier, ainsi qu'une baisse de 41,43 % depuis le plus haut du 6 octobre dernier.

Plus encore, depuis que le mois de novembre a commencé, les ETF Ethereum n'ont connu qu'une seule journée avec des entrées nettes positives, le reste étant en pertes, à l'exception de celle du 10 novembre ayant maintenu le statu quo.

Un coup d'œil peut également être porté aux ETF d'altcoins que sont ceux sur le SOL, Le XRP, le LTC et le HBAR. Pour l'heure, ils n'ont connu qu'une seule journée de pertes, et celle-ci a eu lieu le 14 novembre sur le HBR de Canary.

Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que l'adoption est au rendez-vous. Et pour cause, de nombreuses journées nulles sont à dénombrer, et, lorsqu'ils sont positifs, les volumes sont bien moins significatifs que pour le BTC et l'ETH.

Si l'on considère les ETF sur le SOL, qui représentent la catégorie la plus populaire parmi les altcoins, la valeur des actifs sous gestion des produits de Bitwise, Grayscale et VanEck n'est aujourd'hui que de 513,48 millions de dollars.

Dans l'actualité également — 2 milliards de dollars de sorties hebdomadaires — L'incertitude domine sur le marché crypto

Alors que les ETF ont participé à porter les prix dans l'écosystème au cours des deux dernières années, en particulier sur le BTC, il s'agira de voir leur influence en cas de bear market avéré. Notons qu'à ce jour, près de 88 % de la liquidité des ETF Bitcoin est concentrée dans ceux de BlackRock, Fidelity et Grayscale ; avec l'IBIT de BlackRock, qui pèse 60 % de sa catégorie.

Source : SoSoValue

