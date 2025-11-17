2 milliards de dollars de sorties hebdomadaires — L'incertitude domine sur le marché crypto

Le marché des cryptomonnaies voit rouge sur la dernière semaine, avec un Bitcoin visiblement décidé à s’installer sous le niveau symbolique des 100 000 dollars. Une période qui vient d’enregistrer un record de sorties sur ses ETP, estimées à plus de 2 milliards de dollars.

Marché crypto : 2 milliards de dollars de sorties hebdomadaires

Le marché des cryptomonnaies enregistre actuellement un recul important, très nettement confirmé par le récent passage du Bitcoin sous le seuil symbolique des 100 000 dollars en fin de semaine dernière, avec un cours du BTC actuellement positionné sur le support des 96 000 dollars environ.

Une situation également à l'origine de baisses significatives du côté des altcoins, dont le top 10 actuel affiche des performances négatives comprises entre -6,5 % pour le BNB et -15 % pour le SOL de Solana au moment d'écrire ces lignes.

L'occasion pour la structure d'analyse Coinshares de dresser un état des lieux, dans le cadre de sa dernière publication hebdomadaire sur les flux enregistrés par les Exchange-Traded Product (ETP) liés au marché des cryptomonnaies, soit l'ensemble des produits financiers négociés en bourse, ETF inclus.

Et autant dire que les résultats ne sont pas bons pour la semaine dernière, puisque le montant des sorties enregistrées dépasse la barre des 2 milliards de dollars, au point d'en faire les flux sortants les plus importants depuis le mois de février dernier.

Les ETP crypto enregistrent 2 milliards de dollars de sorties hebdomadaires

Les produits d’investissement en crypto-actifs ont enregistré des sorties totalisant 2 milliards de dollars la semaine dernière, les plus importantes depuis février de cette année. Il s’agit de la troisième semaine consécutive de sorties, portant le total à 3,2 milliards de dollars. Coinshares

Les États-Unis cumulent 97 % de ces sorties

Selon les analystes de Coinshares, le montant historiquement élevé de ces sorties serait directement issu « de l’incertitude entourant la politique monétaire » actuelle aux États-Unis, mais également de ce qu'elle identifie comme « des ventes de baleines (whales) crypto-natives »

De ce fait, le marché américain enregistre à lui seul une part de 97 % de ces sorties hebdomadaires (1,97 milliard de dollars), pendant que « l’Allemagne fait figure d’exception avec 13,2 millions de dollars d’entrées malgré un contexte mondial négatif ».

Dans le détail, c'est sans surprise le Bitcoin et Ethereum qui dominent avec des sorties globales respectives estimées à 1,38 milliard de dollars et 689 millions de dollars, alors que les fonds multi-actifs enregistrent dans le même temps des entrées positives.

Flux des sorties enregistrées par cryptomonnaies

La baisse actuelle de marché des cryptomonnaies a également « entraîné une diminution du montant des actifs sous gestion (AuM) détenus par les ETP crypto, passant d'un pic de début octobre à 264 milliards de dollars à 191 milliards de dollars, soit une baisse de 27 % ».

En ce qui concerne les traders, ce sont désormais les positions short (à la baisse) sur le Bitcoin qui dominent la tendance, avec un total de 18,1 millions de dollars d’entrées sur la dernière semaine.

Source : Coinshares

