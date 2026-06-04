Alors que le Bitcoin plonge vers les 60 000 dollars, le détenteur d’une pièce rare de la collection Casascius vient de déplacer les 25 BTC qu’elle contenait, estimés à 1,8 million de dollars. Doit-on y voir une capitulation signe d’un bottom imminent ou une revente à inscrire dans le réveil d’anciennes adresses endormies ?

Il déplace les 25 BTC d'une pièce Casascius, estimés à 1,8 million de dollars

Le Bitcoin opère depuis quelques jours un retour assez violent en tendance baissière, avec un cours du BTC qui affiche un recul de 15 % sur les deux dernières semaines, au point de flirter dangereusement avec le niveau des 60 000 dollars.

Un timing pas vraiment favorable pour revendre ses BTC. À moins qu'ils soient restés bloqués sur une pièce physique de la collection Casascius, émises entre 2011 et 2013 par l'ingénieur logiciel Mike Caldwell, avant que les régulateurs américains ne viennent l'accuser de pratiquer une activité d'émission de monnaie sans posséder la licence nécessaire.

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À cette époque, le Bitcoin valait tout juste quelques dizaines de dollars, avant qu'il n'enregistre un sommet historique aux environs des 230 dollars en avril 2013. Ce qui correspond à une hausse de plus de 28 000 % à l'heure actuelle, malgré ses performances désastreuses depuis le début de l'année.

On comprend mieux pourquoi le détenteur d'une pièce Casascius de 25 BTC vient de décider d'ouvrir ce précieux écrin, en matérialisant dans le même temps la somme de 1,8 million de dollars, selon les détails de la transaction publiés par la structure d'analyse Galaxy Research sur le réseau X.

Détails de la transaction sur le site mempool.space

Un Casascius Coin - S1-COIN-25 - vient d'être encaissé pour environ 1,78 million de dollars. Un bitcoin physique Casascius issu des séries frappées entre 2011 et 2013 a été « décollé » (peeled), et la clé privée qu'il contenait a été utilisée pour transférer les fonds sur la blockchain. Galaxy Research

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Les anciens BTC deviennent de plus en plus prisés

Pourtant, avec cette simple transaction le détenteur de cette pièce Casascius perd instantanément la plus-value associée au fait de l'avoir conservée dans son état d'origine, très prisé des collectionneurs. En effet, les pièces physiques de ce type - comprises entre 0,5 et 1 000 BTC - possèdent un sceau, sous la forme d'un hologramme garantissant la conservation des bitcoins qu'elles contiennent.

Mais alors, pourquoi libérer ces BTC au moment où le Bitcoin enregistre sa pire performance depuis octobre 2024, si ce n'est pour les revendre au plus mauvais moment possible ? Certains y verront le signe d'une capitulation évidente de son détenteur, que l'on pourrait presque interpréter comme le signal d'un bottom imminent (qui reste toutefois encore à confirmer dans les faits).

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Mais, cette procédure souligne également une autre réalité du moment, avec une augmentation significative des déplacements de BTC immobiles depuis plus d'une décennie, comme dans le cas de ces adresses de 2014 qui ont détruit 8,3 millions de dollars en BTC il y a tout juste une semaine.

Et que dire de cette action en justice initiée à la fin du mois de mai, qui tente de revendiquer la propriété de plus de 39 000 wallets considérés comme « abandonnés ». De quoi démontrer un regain d'activité notable du côté des BTC jusque-là présentés comme immobiles... voire perdus à tout jamais.

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Source : Galaxy Research

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