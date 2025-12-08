Bitcoin : 2 Casascius Coins de 1 000 BTC refont surface après 13 ans

Entre 2011 et 2013, un certain Mike Caldwell créa des pièces physiques associées au Bitcoin du nom de Casascius Coins, arborant des montants et des raretés différentes. 2 d’entre elles, contenant 1 000 BTC chacune, viennent d’être réactivées après 13 années de sommeil.

le 8 décembre 2025 à 16:30.

3 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Bitcoin : 2 Casascius Coins de 1 000 BTC refont surface après 13 ans
Bitcoin

89947.4$

2 Casascius Coins de 1 000 BTC refont surface

Depuis sa création en 2009, on reproche souvent au Bitcoin son caractère immatériel. Une réalité à laquelle Mike Caldwell, ingénieur logiciel de l’Utah répondant au pseudonyme de Casascius, va tenter d'apporter une réponse pour le coup bien réelle dès 2011 avec la création de ses fameux Casascius Coins.

Dans les faits, chacune de ces pièces métalliques représente de véritables bitcoins intégrés à l'intérieur, sous la forme d'une clé privée cachée et protégée à l'aide d'un hologramme présent pour garantir leur immobilité. Il en existe plusieurs sortes, avec des montants et des spécificités différentes, comme le métal utilisé qui peut représenter une certaine quantité d'or.

Alors que certaines, composées de laiton, contiennent seulement 1 BTC, ce sont des exemplaires plus rares qui viennent de reprendre vie après plus de 13 années de sommeil. En effet, des transferts impliquant 2 Casascius Coins de 1 000 BTC de 2011 et de 2012 sont récemment apparus sur la blockchain, selon les informations partagées par le compte X Documenting Bitcoin. Valeur estimée : plus de 180 millions de dollars.

 

blockquote icon

Deux bitcoins Casascius, chacun contenant 1 000 BTC, viennent de bouger après être restés intacts pendant plus de 13 ans. Les pièces Casascius sont des « bitcoins physiques » des débuts, contenant une clé privée cachée sous un hologramme à preuve de manipulation qui peut être échangée sur la blockchain.

Documenting Bitcoin

Il reste encore 1,6 milliard de dollars en BTC à débloquer

Entre 2011 et 2013, ces Casascius Coins se vendaient selon le cours du BTC au moment de leur création, en y ajoutant un supplément en fonction des spécificités et éléments de rareté présents. Pour les modèles à 1000 BTC « Gold Cas » impliqués dans le cas présent leur prix se situaient donc aux alentours des 5 000 dollars en décembre 2011 et 12 000 dollars en octobre 2012.

Détails des Casascius Coins concernés

Détails des Casascius Coins concernés

 

Au moment d'écrire ces lignes, le site Casascius Tracker indique que 10 260 BTC apparaissent comme réclamés (Redeemmed), contre 17 678 toujours considérés comme « actifs » au sein de leurs portefeuilles à froid, équivalents à 1,6 milliard de dollars encore endormis depuis cette époque.

🗞️ Bitcoin : un portefeuille de l’ère Satoshi se réveille après 15 années de sommeil

Fait notable : la production des Casascius Coins cesse en novembre 2013, presque exactement au moment où le Bitcoin enregistre son premier passage au-dessus des 1 000 dollars. La raison de cette suspension implique à l'époque une plainte de la FinCEN considérant que ces pièces pré-chargées en BTC permettent d'effectuer un transfert d’argent soumis aux règles anti-blanchiment (AML).

Autre fait notable : l'ouverture de ces Casascius Coins à 1 000 BTC devraient permettre à leurs détenteurs de réclamer certaines cryptomonnaies associées à des forks du Bitcoin, comme par exemple le Bitcoin Cash (BCH), soit un bénéfice supplémentaire de presque 600 000 dollars par pièce déverrouillée.

Source : Casascius Tracker

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

437 articles

