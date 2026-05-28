La capitalisation de Bitcoin (BTC) repasse sous celle de Meta et Tesla, l'or patine

La plongée du Bitcoin (BTC) l'a fait chuter dans le classement des actifs les plus capitalisés au monde. Il est de nouveau dépassé par les sociétés Meta et Tesla. L'or est également à la peine, ne parvenant pas complètement à remplir son rôle de valeur refuge.

le 28 mai 2026 à 13:00.

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Marine Debelloir

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La capitalisation du Bitcoin a plongé

Selon les données partagées par 8marketcap, la capitalisation du Bitcoin atteint aujourd'hui 1 465 milliards de dollars, soit une chute de 6 % sur la semaine. Conséquence : cela fait dégringoler l'actif à la 14e place du classement des markets caps les plus importants :

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Le BTC désormais à la 14e place du top des actifs les plus capitalisés au monde

 

Alors que le cours du BTC était parvenu à repasser au-delà des 82 500 dollars au début du mois de mai, la fin de mois est plus difficile. La poursuite de la guerre au Moyen-Orient l'aura fait chuter jusqu'aux 73 000 dollars, effaçant le progrès fait depuis 2 mois.

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Même l'or est touché par ce repli. Le métal jaune chute de 2,5 % sur la semaine. Sur le mois, sa chute s'élève à 7 %. Les actions américaines pourraient par ailleurs réagir dans la journée. En France, le CAC 40 affichait -0,48 % autour de 11h ce matin.

La reprise des hostilités cette nuit au Moyen-Orient pourrait prolonger cette ambiance morose, qui touche à la fois les cryptomonnaies et certains actifs traditionnels. L'attente va donc perdurer pour les investisseurs.

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 Source : TradingView

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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