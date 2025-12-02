Bitcoin : un portefeuille de l’ère Satoshi se réveille après 15 années de sommeil

Un portefeuille créé aux premières heures du Bitcoin vient de reprendre vie après plus de 15 années de sommeil. Ses 50 BTC minés lors de l’ère Satoshi valent désormais plus de 4 millions de dollars.

le 2 décembre 2025 à 12:30.

2 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Bitcoin : un portefeuille de l’ère Satoshi se réveille après 15 années de sommeil
Test logo

Bitcoin

87351.7$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

Un portefeuille de l'ère Satoshi refait surface

Du haut de ses 16 années d’existence, le Bitcoin a déjà franchi de nombreuses étapes décisives, dont l’une des plus emblématiques a impliqué la disparition de son fondateur anonyme, Satoshi Nakamoto, une fois son dernier message publié sur le forum Bitcoin Talk en décembre 2010.

Une date à laquelle se terminait donc officiellement l'ère Satoshi. Pourtant, des portefeuilles créés à cette époque lointaine continuent de faire parler d'eux aujourd'hui, comme dans le récent cas du réveil d'une adresse inactive depuis le 18 mars 2010.

✍️ Comment spéculer sur la baisse (short) du Bitcoin et des cryptos ?

En effet, un portefeuille contenant 50 BTC — reçus comme récompense pour le minage d'un bloc de la blockchain du Bitcoin — vient de redevenir actif il y a quelques jours, selon les données publiées sur le réseau X par le compte Lookonchain.

Activité récentes enregistrées sur cette adresse dormante depuis 2010

Activité récente enregistrée sur cette adresse dormante depuis 2010

 

À cette époque, les mineurs recevaient en effet 50 BTC pour la validation d'un bloc, contre seulement 3,125 BTC actuellement. Une différence qui semble importante, pourtant la somme perçue était équivalente à 0,25 dollar en 2010, alors qu'elle dépasse désormais les 270 000 dollars.

Jusqu’à 50 USDC offert pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

50 BTC qui valent désormais 4,35 millions de dollars

Afin de bien comprendre la portée de ce réveil, il semble nécessaire d'opérer un petit retour en 2010, lorsque 1 BTC s'échangeait pour moins de 0,005 dollar. Une époque à laquelle l'informaticien Laszlo Hanyecz inscrivait l'une des premières dates symboliques de cette histoire avec l'achat de 2 pizzas pour la somme surréaliste de 10 000 BTC.

Car les 50 BTC de ce portefeuille représentent désormais la coquette somme de 4,35 millions de dollars, au moment d'écrire ces lignes. Une plus-value tellement énorme qu'elle en devient difficile à calculer, puisque cela représente une multiplication par 17,4 millions.

🗞️ Bitcoin approche de sa limite : Il n'en reste plus que 5 % à miner

On comprend mieux pourquoi ce portefeuille a été oublié en 2010. Et il semble également possible d'envisager la raison pour laquelle il refait actuellement surface, même avec un cours du BTC en baisse.

En particulier si l'on considère que la récupération de ces fonds oubliés devient un business très rentable, comme dans le cas des 80 000 BTC exhumés au cours de l'été dernier.

La question ne semble plus concerner le fait de savoir combien de BTC sont définitivement perdus, mais bien plus de tenter d'estimer quelle quantité il sera possible de récupérer au fil des prochaines années, du fait des bénéfices importants que cela permet de générer.

Ouvrir un compte bancaire chez bunq en seulement 5 minutes
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Lookonchain

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

420 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur BTC

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

2.39%

87351.7$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Pourquoi le Bitcoin (BTC) chute-t-il de nouveau à 86 000 dollars ?

Pourquoi le Bitcoin (BTC) chute-t-il de nouveau à 86 000 dollars ?

 Cryptos : dans un mois, le fisc verra automatiquement tout ce que vous tradez

Cryptos : dans un mois, le fisc verra automatiquement tout ce que vous tradez

 Fed : un risque de « baisse de taux hawkish » pour Bitcoin

Fed : un risque de « baisse de taux hawkish » pour Bitcoin

 Cet investisseur abaisse sa prévision pour le Bitcoin de 250 000 à 100 000 dollars pour la fin de l'année

Cet investisseur abaisse sa prévision pour le Bitcoin de 250 000 à 100 000 dollars pour la fin de l'année