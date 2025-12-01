Bitcoin approche de sa limite : Il n'en reste plus que 5 % à miner

Avec moins de 5 % de BTC restant à miner, Bitcoin confirme sa rareté programmée. Contrairement à d'autres blockchains aux règles monétaires changeantes, Bitcoin reste fidèle à son protocole d’origine. Cette stabilité renforce sa position unique : un actif numérique non manipulable, conçu pour contrer l’inflation et à la censure.

95 % des BTC ont déjà été minés – comme prévu, il se raréfie

Il est important de rappeler que Bitcoin est unique parmi les actifs numériques et même physique : sa politique monétaire est immuable, transparente et ses échanges sont évidemment résistants à la censure.

Là où de nombreuses blockchains ajustent régulièrement leurs règles économiques (modification de l’émission, fonctionnement et utilisation du token), Bitcoin repose sur un code presque déjà ossifié, audité. Aucun acteur ne peut à lui seul imposer un changement sans l’accord explicite de l’ensemble du réseau.

C’est précisément cette robustesse qui permet à Bitcoin de garantir, depuis sa création, une offre maximale de 21 millions d’unités. Une certitude que peu d’autres cryptomonnaies peuvent offrir.

Aujourd’hui, la limite des 95 % de la quantité maximale des bitcoins a été atteinte, soit près de 19,96 millions de BTC. Il ne reste désormais qu’environ 1,04 million de BTC à extraire, une rareté croissante inscrite dans le temps, jusqu’à la dernière émission prévue entre 2130 et 2140.

Émission des Bitcoins au cours du temps

Mais la rareté perçue par le marché est en réalité encore plus forte, on estime que 3 à 4 millions de BTC sont définitivement perdus, du fait de clés privées perdues ou détruites.

À cela s’ajoutent les fameux BTC de Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur de Bitcoin : environ 1,125 million de BTC, minés dans les premiers mois du réseau, et jamais déplacés depuis.

La majorité de la communauté considère ces BTC comme hors circulation à jamais. En tenant compte de ces pertes, l’offre réellement disponible pourrait ainsi tomber autour de 16 millions de BTC, voire moins.

Et si quelqu'un volait les BTC de Satoshi ?

Bien que les 1,125 million de BTC attribués à Satoshi Nakamoto soient considérés comme définitivement perdus, certains Bitcoiners estiment qu’une infime probabilité subsiste qu’ils soient un jour retrouvés.

Deux scénarios sont régulièrement évoqués :

Le 1er repose sur un défaut d’entropie lors de la génération des clés privées dans les débuts de Bitcoin. Si l'algorithme de génération de clés privées utilisé par Satoshi manquait d'aléatoire, alors des attaquants bien équipés pourraient, en théorie, retrouver certaines de ces clés en brute force.

Le 2nd scénario fait appel à la cryptographie quantique. Un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait briser les algorithmes cryptographiques classiques, comme ECDSA, utilisé par Bitcoin pour sécuriser les clés privées. Ce type de menace est encore très théorique, mais elle pose une question existentielle pour tous les systèmes basés sur la cryptographie actuelle, Bitcoin ne serait pas la 1ère victime de tels ordinateurs.

Pour mieux comprendre le sujet, ses implications réelles et les délais potentiels, vous pouvez consulter l’interview de Charles Guillemet, CTO de Ledger, où il explique en détail les enjeux du quantique pour la sécurité des blockchains.

