Bitcoin Pizza Day : les 2 pizzas qui ont écrit l'histoire des cryptomonnaies

Pizza for bitcoins ? – Aujourd'hui est un grand jour pour l'histoire de Bitcoin (BTC), nous fêtons les 13 ans du Bitcoin Pizza Day !

Un évènement mémorable ayant eu lieu le 22 mai 2010 et qui marque la 1ère transaction de Bitcoins de l'histoire pour un bien physique : 10 000 BTC pour… 2 pizzas.

Tout commence le 18 mai 2010 lorsqu'un développeur connu sous le nom de Laszlo Hanyecz publie sur le célèbre forum Bitcointalk qu'il est prêt à payer 10 000 Bitcoins pour que quelqu'un lui commande deux pizzas :

« Je paierai 10 000 bitcoins en échange de quelques pizzas... peut-être deux grandes pizzas, de sorte qu'il m'en reste pour le lendemain. J'aime avoir des restes de pizza à grignoter plus tard. Vous pouvez faire la pizza vous-même et l'apporter chez moi ou la commander pour moi dans un restaurant, mais mon objectif est de me faire livrer de la nourriture en échange de bitcoins [...] Si vous êtes intéressé, faites-le-moi savoir et nous pourrons trouver un arrangement. »