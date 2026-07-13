Action de Strategy : le creux de marché approche-t-il ? L'analyse de Vincent Ganne

Après 84 % de baisse depuis son record, l'action Strategy est-elle à nouveau une opportunité en Bourse ? Voici l'analyse de Vincent Ganne sur la situation de l'entreprise qui détient plus de 800 000 BTC.

Action Strategy, un levier sur Bitcoin

Après avoir atteint un sommet historique en juillet dernier, l'action Strategy (ex-Microstrategy) a connu une forte correction en bourse, abandonnant plus de 80 % de sa valeur. Cette baisse s'inscrit dans un contexte plus large de repli du bitcoin, dont l'évolution continue de suivre, jusqu'à présent, un cycle de quatre ans alternant phases haussières et marchés baissiers. Si ce schéma venait à se confirmer une nouvelle fois, le bear market actuel pourrait arriver à son terme vers la fin du troisième trimestre 2026.

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Strategy est de très loin la société cotée la plus exposée au bitcoin. L'entreprise détient aujourd'hui plus de 800 000 BTC, représentant une valeur d'environ 50 milliards de dollars. À titre de comparaison, sa capitalisation boursière évolue actuellement autour de 35 milliards de dollars, soit nettement en dessous de la valeur de ses réserves en bitcoin. Cette décote alimente naturellement les arguments de ceux qui estiment que le titre se trouve dans une situation de forte sous-évaluation.

Le graphique ci-dessous (source : Strategy & Bloomberg) présente le ratio entre la capitalisation boursière de Strategy et la valeur de ses bitcoins. Ce ratio est désormais inférieur à 1, ce qui signifie que le marché valorise l'entreprise à un niveau inférieur à celui de ses seuls actifs en bitcoin, sans même tenir compte de ses autres activités.

Pour autant, ce constat ne garantit pas que le point bas de l'action ait déjà été atteint.

Au cours des prochains mois, Strategy devra notamment assurer le paiement des dividendes de ses différentes actions préférentielles ainsi que le service des intérêts de sa dette convertible. Afin de sécuriser cette période, la société a constitué une réserve spécifique de 2,55 milliards de dollars exclusivement destinée à ces paiements.

Cette enveloppe couvre aujourd'hui environ 17,4 mois d'obligations financières, ce qui offre une visibilité largement suffisante au-delà de la période où le marché baissier du bitcoin est attendu. En complément, le conseil d'administration a autorisé la vente éventuelle de jusqu'à 1,25 milliard de dollars de bitcoins si les conditions de marché l'exigeaient. Dans cette hypothèse, la durée de couverture des engagements financiers serait portée à près de 26 mois.

Ces mesures renforcent sensiblement la solidité financière de l'entreprise durant cette phase délicate du cycle. Elles réduisent le risque de tensions de trésorerie et laissent à Strategy une marge de manœuvre confortable jusqu'à la fin du bear market du cours du bitcoin qui se termine cette seconde partie de l’année 2026.

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Une corrélation technique positive avec Bitcoin

D'un point de vue graphique, l'action pourrait encore connaître une dernière phase de faiblesse avant de construire un plancher durable. Lors du précédent marché baissier de 2022, le mouvement s'était stabilisé dans une zone comprise entre les retracements de Fibonacci de 78,6 % et 96 % de la précédente hausse. Reportée au cycle actuel, cette zone correspond approximativement à un intervalle compris entre 35 et 127 dollars.

Si le cours du bitcoin venait effectivement à inscrire son creux cyclique d'ici la fin du mois de septembre/début octobre, l'action Strategy pourrait elle aussi achever sa phase de correction durant l'été ou au début de l'automne.

En définitive, la forte décote actuelle de Strategy par rapport à la valeur de ses avoirs en bitcoin constitue un argument favorable à long terme. Mais il convient d’attendre la fin du marché baissier cyclique du BTC pour se repositionner.

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Le graphique ci-dessous expose les bougies japonaises hebdomadaires de l'action Strategy.

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