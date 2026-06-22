6,37 milliards de dollars ont quitté les ETF Bitcoin en 1 mois, le pessimisme atteint-il son sommet ?

Au cours des 30 dernières séances de cotation, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré 6,37 milliards de dollars de sorties nettes, tandis que le BTC est retombé autour de 63 000 dollars. La demande institutionnelle ralentit, mais les pics de retraits accompagnent régulièrement des retournements de marché. Est-ce le cas cette fois-ci ?

Les ETF Bitcoin perdent 6,37 milliards de dollars en 30 séances

Depuis leur lancement au mois de janvier 2024, les ETF Bitcoin spot américains sont devenus l'un des principaux indicateurs de l'appétit institutionnel pour le BTC. Ces produits permettent aux investisseurs de s'exposer au prix du Bitcoin sur les marchés traditionnels, et leur flux permet généralement de mesurer la demande pour la monnaie numérique, mais pas l'ensemble de l'adoption de Bitcoin.

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Au cours des 30 séances comprises entre le 7 mai et le 18 juin, près de 6,37 milliards de dollars ont quitté les ETF Bitcoin spot américains. Ces fonds ont ainsi enchaîné 6 semaines consécutives de sorties nettes, une période comprenant notamment une série de 13 séances de cotation dans le rouge.

Évolution des volumes des ETF Bitcoin spot américains

Les pics d'entrées ou de sorties apparaissent souvent lors des phases de peur ou d’euphorie, parfois au même moment qu'un retournement du marché. Face aux importants retraits actuels, certains investisseurs pourraient donc estimer que l’essentiel de la baisse est désormais passé.

Le 27 mai, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré 733 millions de dollars de sorties nettes en 1 séance, un record depuis février 2025. La semaine suivante, les retraits ont dépassé 1,7 milliard de dollars. Or, depuis cette accélération des sorties, le cours du Bitcoin s’est maintenu au-dessus de 60 000 dollars.

Au mois de février 2025, par exemple, des retraits importants avaient déjà accompagné une phase de capitulation du marché, lorsque le BTC évoluait autour de 85 000 dollars. Bitcoin avait ensuite atteint 126 000 dollars quelques mois plus tard, soit une hausse proche de 50 %.

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Les ETF ralentissent, mais pas le développement de Bitcoin

Les sorties enregistrées depuis le mois de mai traduisent un recul de la demande pour les ETF Bitcoin spot américains. Elles montrent que certains investisseurs réduisent leur exposition à Bitcoin via des produits financiers réglementés, dans un contexte de baisse du prix et de prudence sur les marchés, notamment face aux tensions géopolitiques.

Elles ne permettent toutefois pas, à elles seules, de conclure à un affaiblissement de Bitcoin en tant que réseau, les ETF constituent avant tout une porte d’entrée pour les investisseurs institutionnels, les fonds ou les particuliers qui souhaitent s’exposer au BTC sans gérer eux-mêmes leurs clés privées.

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Leurs flux peuvent influencer la liquidité et le prix à court terme, mais ils ne modifient ni les règles du protocole, ni l’émission monétaire, ni la capacité du réseau à continuer de produire des blocs et de valider des transactions.

Bitcoin reste ainsi indépendant des décisions de BlackRock, Fidelity, Grayscale ou des Treasury Companies qui accumulent du BTC dans leur bilan. Ces acteurs participent à la financiarisation de l’actif et peuvent renforcer ou affaiblir temporairement la demande, mais ils ne contrôlent pas le réseau lui-même.

Cette distinction est d’autant plus importante que le développement technique se poursuit en dehors des ETF. Les débats autour de Bitcoin Core, la progression du Lightning Network et l’émergence de protocoles comme Ark illustrent la recherche de solutions pour faciliter les paiements, réduire les coûts de transaction et renforcer l’usage quotidien de Bitcoin.

Ces outils restent inégalement matures et impliquent chacun des compromis, mais ils montrent que l’écosystème ne se limite pas aux arbitrages financiers de Wall Street. Les sorties ETF peuvent donc peser sur le cours sans invalider la thèse Bitcoin, elles reflètent une baisse de l’appétit pour une exposition financière au BTC, pas nécessairement une baisse de l’intérêt pour son réseau, son usage ou sa fonction de monnaie numérique indépendante.

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Source : SoSoValue

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