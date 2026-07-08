Bitcoin en France : quelles différences entre hommes et femmes ?

Selon une étude publiée par la plateforme d'échange Bitstack, Bitcoin bénéficie désormais d’une notoriété importante en France, mais reste encore peu compris. L’étude fait aussi apparaître un certain écart entre les motivations des hommes et des femmes.

Presque tous les Français connaissent désormais le Bitcoin, mais une minorité pourrait l'expliquer

Une étude réalisée par Selvitys pour Bitstack auprès de 2 750 personnes représentatives des Français âgés de 18 à 64 ans mesure la notoriété, la perception et la détention de Bitcoin en France, en faisant volontairement la distinction avec les autres cryptomonnaies.

Ainsi, 93 % des Français interrogés déclarent avoir déjà entendu parler de Bitcoin, mais seulement 17 % d'entre eux se disent être capables d’expliquer ce que c'est.

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De plus, l’étude révèle que 32 % des Français ont une image positive de Bitcoin, 24 % une image négative, tandis que 44 % n’ont pas d’opinion arrêtée.

En revanche, 8 % des personnes interrogées déclarent détenir du Bitcoin aujourd’hui, tandis qu’environ 11,5 % en ont déjà détenu.

Pour la majorité des détenteurs, le BTC constitue un investissement à long terme et non un pari visant des gains rapides, 75 % d’entre eux possèdent du Bitcoin depuis plus d’un an et 44 % comptent le conserver plus de 5 ans.

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Chez les femmes françaises, Bitcoin apparaît plus souvent comme un outil d’autonomie financière

Chez les 18-64 ans, les femmes connaissent presque autant le Bitcoin que les hommes : 90 % déclarent en avoir déjà entendu parler, contre 95 % chez les hommes. Les écarts deviennent toutefois plus marqués lorsqu’il s’agit d’évaluer sa compréhension du sujet.

Ainsi, seules 9 % des femmes estiment être capables d’expliquer le fonctionnement du Bitcoin, contre 26 % des hommes, soit près de trois fois moins.

Les hommes ont-ils tendance à se surestimer davantage que les femmes ? Les recherches sur la surconfiance suggèrent que les hommes ont, en moyenne, davantage tendance que les femmes à surestimer leurs compétences. Une méta-analyse publiée en 2022 , portant sur 80 expériences, estime que 52,2 % des hommes surestiment leurs performances, contre 46,2 % des femmes.

Cette différence se retrouve également dans la perception du Bitcoin, où seules 24 % des femmes en ont une opinion positive, contre 41 % des hommes. À l’inverse, elles sont plus nombreuses à ne pas avoir encore d’avis tranché, avec 51 % contre 37 %.

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Sans surprise, seules 3,7 % des femmes déclarent aussi détenir du Bitcoin, contre 12,6 % des hommes. L’écart est toutefois plus limité lorsqu’il s’agit des intentions d’achat au cours des 12 prochains mois, avec 22 % chez les femmes contre 28 % chez les hommes. Ce résultat nuance l’idée d’un désintérêt pour Bitcoin et suggère plutôt des différences dans la découverte du sujet, sa compréhension et le passage à l’acte.

Extrait de l'étude de Bitstack

Parmi les femmes détentrices âgées de 25 à 44 ans, Bitcoin constitue plus souvent un 1er investissement que chez les hommes de la même tranche d’âge, avec 42 % contre 32 %.

L’étude montre également que ces femmes mettent davantage en avant les motivations liées à l’autonomie financière. Elles citent plus souvent la volonté de s’affranchir des banques, 84 % contre 70 % des hommes, ainsi que la préparation de la retraite, 81 % contre 72 %.

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Source : Communiqué de Bitstack

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