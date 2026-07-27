Jamais autant de Bitcoins n’ont été détenus à long terme, le BTC devient-il illiquide ?

La quantité de Bitcoins détenus à long terme atteint un record de 16,83 millions de BTC, soit près de 84 % de l’offre en circulation. Une accumulation qui réduit progressivement la quantité de BTC disponible sur le marché, cette réduction de l'offre pourra-t-elle profiter au prix du Bitcoin ?

Près de 84 % des Bitcoins sont détenus par des investisseurs à long terme

L’offre de Bitcoin est limitée à 21 millions d’unités, dont environ 20,06 millions ont déjà été minées. Cette rareté programmée ne suffit pas à donner de la valeur au BTC, mais une augmentation de la demande pourrait, en théorie, déclencher une rapide hausse du cours, car une grande partie de l'offre totale reste immobilisée dans des portefeuilles pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

Actuellement, les détenteurs à long terme contrôlent désormais 16,83 millions de BTC, soit un record historique pour cet indicateur.

Évolution des détenteurs à long terme de Bitcoins

Le précédent sommet de détention à long terme des Bitcoins était fixé à 16,22 millions au mois de décembre 2023 alors que le cours du BTC évoluait sous les 45 000 dollars.

Rapporté à l’offre actuellement en circulation, ce sont 83,9 % de tous les Bitcoins existants qui sont immobilisés.

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Les « long-term holders » sont définis comme des entités dont les BTC n’ont pas bougé depuis au moins 155 jours, soit un peu plus de 5 mois. Une augmentation de l'indicateur ne correspond donc pas nécessairement à de nouveaux achats, certains bitcoins entrent simplement dans cette catégorie parce qu’ils continuent de vieillir sans être déplacés.

L’indicateur ne mesure pas non plus le nombre exact de détenteurs, une même personne peut contrôler plusieurs adresses, tandis qu’une adresse appartenant à un exchange peut représenter les fonds de milliers d’utilisateurs. Le record montre toutefois qu’une part croissante de l’offre ne revient pas sur le marché malgré la baisse du cours.

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Le Bitcoin devient-il vraiment illiquide ?

Bitcoin semble effectivement devenir moins liquide, puisque près de 84 % de son offre reste détenue par des investisseurs peu actifs. Cela ne signifie toutefois pas que ces BTC sont définitivement retirés du marché.

Le seuil de 155 jours reste une convention utilisée pour analyser le comportement des investisseurs. Un détenteur classé à long terme peut vendre à tout moment, notamment si le cours remonte suffisamment pour lui permettre de prendre des profits ou si une nouvelle baisse le pousse à capituler.

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Cette concentration de l’offre peut néanmoins amplifier les mouvements du marché, surtout dans le cas où la demande augmente alors que les détenteurs à long terme refusent de vendre, les nouveaux acheteurs devraient se disputer une quantité plus faible de BTC disponibles, ce qui peut pousser le prix rapidement à la hausse.

Cependant, le mécanisme fonctionne aussi dans l’autre sens, une offre moins liquide ne provoque pas mécaniquement un rebond si les acheteurs restent absents. Quelques ventes importantes peuvent même peser davantage sur le cours lorsque les carnets d’ordres manquent de profondeur.

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Source : Coinglass

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