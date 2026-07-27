L'hécatombe continue sur les plateformes crypto : BitMart ferme à son tour

Comme d'autres plateformes et projets crypto avant elle, BitMart a annoncé la fin de ses activités. Quelle est la suite des évènements pour les clients ? Nous faisons le point.

BitMart annonce sa fermeture prochaine

En période de bear market, les annonces de licenciements sont monnaies courantes, tandis que les entreprises doivent faire face aux difficultés financières inhérentes aux conditions de marché.

Plus rares, ce sont les annonces de fermetures totales et cela a pris un tournant marquant ces derniers jours avec la fin à venir de l’emblématique plateforme BitMex.

Dimanche, c’est BitMart qui a officialisé à son tour sa cessation d’activités après 9 ans de service. Sur X, l’entreprise évoque une « évaluation approfondie des conditions d'exploitation » qui l’a conduit à cette décision :

Après une évaluation approfondie des conditions d'exploitation, de l'environnement de marché et de l'orientation stratégique future de l'entreprise, BitMart a pris la décision difficile d'entamer une fermeture ordonnée des activités de sa plateforme de trading. Nous regrettons vivement de devoir prendre cette décision.

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Concrètement, les nouvelles inscriptions, ainsi que les dépôts et les nouveaux ordres ont commencé à être suspendus dès dimanche, tandis que d’ici un mois, le 26 août prochain, ce sera le tour de « tous les services d’échange ». Enfin, le 31 janvier 2027, « les opérations de la plateforme cesseront officiellement ».

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Dès à présent, les utilisateurs de BitMart sont invités à annuler leurs ordres, à clôturer leurs positions, à retirer leurs actifs et à compléter leur vérification Know Your Customer (KYC) au besoin. Dans le même temps, ils peuvent aussi télécharger leur historique de transactions, qui devrait encore être accessible pendant un certain temps après le 31 janvier 2027.

Tant sur les plateformes centralisées que dans la finance décentralisée (DeFi), la liste des fermetures commence désormais à s’allonger sensiblement. La semaine dernière, nous avons, par exemple, relayé la faillite de Movement Labs, tandis qu’AscendEX a également fermé ses portes au début du mois.

Sur X, le compte X de 0xviet a tenté d’en répertorier un maximum, ce qui inclut notamment Movement Labs, Loopring, Polygon zkEVM ou bien Radiant Capital :

Crypto Project Shut Down 2026 - Present pic.twitter.com/0ld1TwBysl — 0xviet (@0xvietnguyen) July 25, 2026

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Pour en revenir à BitMart, soulignons aussi que le compte de Bitcoin Archive rapporte qu’aucun retrait de BTC n’aurait été traité par la plateforme au cours des dernières 24 heures, selon les données d’Arkham, tandis que seuls 300 000 dollars de sorties de stablecoins auraient été effectués et que le PDG Nenter Chow a été licencié vendredi. Dans ce contexte, cela pourrait suggérer plus de difficultés qu’une seule cessation d’activités. Affaire à suivre.

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Source : X

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