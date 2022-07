Afrique : H2O Securities lève 150 millions de dollars pour son token visant à faciliter l'accès à l'eau potable

H2O Securities, une entreprise sud-africaine filiale d'Exchange Trust Settlement Services, a lancé son token H20N afin de faciliter le déploiement d'infrastructures d'eau potable. Pariant sur son succès, l'investisseur GEM Digital a investi 150 millions de dollars sur ce nouveau token.

H2O Securities lève 150 millions de dollars grâce à GEM

H20 Water Securities, une branche de l'entreprise sud-africaine Exchange Trust Settlement Services et qui utilise la technologie blockchain pour développer des structures d'eau potable, vient de lever 150 millions d'euros.

Selon l'entreprise, plus de 2 milliards de personnes (30 % de la population mondiale) ont un accès précaire à l'eau potable, et ce chiffre pourrait atteindre les 50 % de la population globale d'ici 2030. Toujours selon elle, le problème est maintenu voire amplifié à cause du manque de financements de projets visant à résoudre cette problématique, et c'est pourquoi elle a décidé de créer son propre token « H2ON ».

Ce token devrait permettre de réduire les barrages habituellement rencontrés lors des procédures de financement traditionnelles, peut-on notamment lire sur le site :

« [Le token H2ON] permet aux gens du monde entier de participer activement au déploiement de plus de projets d'infrastructures d'eau et de services connectés. Il réduit les barrières pour déployer plus d'infrastructures d'eau, plus rapidement, à l'échelle mondiale, et pour débloquer de nouvelles sources et approches de la production d'eau. Il est géré de manière plus efficace que les modèles financiers traditionnels. »

Les fonds générés par le token seront utilisés afin de bâtir de nouvelles infrastructures à cet effet, notamment via des stations d'épuration. Selon l'entreprise, là où les procédures habituelles permettent de mettre en place une seule station d'épuration sur une période d'environ 300 jours, la technologie de la blockchain lui permettra d'en bâtir 5.

Un token bientôt listé sur Bitmart

Le token H2ON est un token BEP20, c'est-à-dire qu'il prend place sur la BNB Chain. Lancé le 4 juillet sur l'exchange Bitmart via son launchpad, son entrée sur le marché secondaire est prévue pour demain, jeudi 7 juillet.

Détenir des tokens H2ON donne accès à l'H2O Network, et permet d'obtenir des récompenses notamment via un système de staking sur la plateforme.

Pour chaque litre d'eau traité par une infrastructure d'eau potable, le smart contract achètera automatiquement des tokens H20N via un exchange tiers. L'achat se fera depuis des wallets automatisés détenant des USDT. Les tokens serviront ensuite à payer l'entretien et les divers frais relatifs aux infrastructures en question tels que la mise à niveau, la rénovation, la distribution de l'eau, l'énergie nécessaire à son fonctionnement, etc.

Selon Julius Steyn, le PDG d'H2O Securities, cette initiative vise principalement à faciliter les moyens de financer les infrastructures nécessaires :

« L'accent mis sur le jeton H2ON porte principalement sur le financement de projets d'eau à l'échelle internationale et pas tellement sur l'ingénierie technique et la construction de ces projets. »

De son côté, GEM Digital est habituée aux investissements visant à améliorer les conditions de vie de l'humanité, son portefeuille comprend notamment des investissements dans Neos Ocular, une société qui s'emploie à soigner la presbytie via les lasers.

Source : Yahoo! Finance

