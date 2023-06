Le président du Kenya appelle l'Afrique à abandonner le dollar

De plus en plus de pays appellent à se défaire de l’influence du dollar ces derniers mois. Alors que la « dé-dollarisation » du monde semble inévitable, plusieurs territoires ont commencé à en faire un enjeu de souveraineté. C’est le cas du Kenya, par une déclaration récente du président William Ruto.

S’exprimant dans le cadre d’une conférence portant sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le président du Kenya a appelé les autres pays d’Afrique à harmoniser leurs systèmes de paiement :

« Nous avons tous des difficultés pour effectuer des paiements pour des biens et services d’un pays à l’autre, à cause de la différence de devises. Et au milieu de tout cela, nous sommes soumis à un environnement en dollar. »