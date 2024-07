Les ETF Ethereum spot sont officiellement lancés aux États-Unis

Comme cela avait été prédit par la plupart des analystes, les ETF Ethereum spot ont reçu l'aval des régulateurs pour être lancés sur les bourses américaines le mardi 23 juillet. Ce sont les tant attendus formulaires S-1 qui ont été approuvés, 2 mois après les 19b-4 qui signaient l'arrivée prochaine de ces ETF basés sur l'Ether.

It’s official: Spot Eth ETFs have been made effective by the SEC. The 424(b) forms are rolling in now, the last step = all systems go for tomorrow’s 930am launch. Game on. pic.twitter.com/9MaBDBA8co

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 22, 2024