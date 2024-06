VanEck dépose la toute première demande d'ETF Solana (SOL) aux États-Unis

Maintenant que les ETF Bitcoin spot ont prouvé leur intérêt auprès des investisseurs depuis leur lancement au mois de janvier dernier, ce sont les ETF Ethereum au comptant qui ont récemment été acceptés par la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis.

Depuis lors, les spéculations et les rumeurs vont bon train sur la prochaine cryptomonnaie qui pourrait bénéficier d'un tel véhicule d'investissement sur les plus grandes bourses américaines.

De manière totalement inattendue, c'est la société de gestion d'investissement américaine VanEck qui est venue bousculer le marché en annonçant ce jour avoir déposé une demande pour le tout premier ETF américain basé sur le SOL, la cryptomonnaie de la blockchain Solana.

💲Retrouvez notre guide pour acheter du SOL facilement

C'est Matthew Sigel, le responsable des actifs numériques au sein de VanEck, qui a expliqué les motivations du colosse américain pour choisir Solana comme crypto dédiée à son (possible) prochain ETF :

I am excited to announce that VanEck just filed for the FIRST Solana exchange-traded fund (ETF) in the US.

Some thoughts on why we believe SOL is a commodity are below.

Why did we file for it?

A competitor to Ethereum, Solana is open-source blockchain software designed to… pic.twitter.com/XwwPy8BXV2

— matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) June 27, 2024