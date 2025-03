Le layer 2 MegaETH, potentiel catalyseur pour Ethereum, déploie son testnet

Alors que l'écosystème Ethereum est en proie à de nombreuses critiques, un layer 2 très attendu pourrait venir inverser cette dynamique. Cette blockchain, c'est MegaETH et elle vient de déployer son testnet.

Une blockchain très attendue par la communauté Ethereum

Alors que le sentiment de peur autour de la blockchain Ethereum est à son paroxysme, notamment à cause du prix de l'Ether, les layer 2, ces surcouches de la blockchain, continuent de se créer.

Aujourd'hui, c'est le lancement du testnet de MegaETH, un nouveau layer 2 sur la blockchain d'Ethereum, avec de grandes ambitions.

Bien que l'écosystème Ethereum comporte déjà de nombreuses blockchains en surcouche, MegaETH se distingue de ses semblables en annonçant être capable de supporter 20 000 transactions par seconde, avec une finalité inférieure à 10ms.

📙 Qu'est-ce qu'un layer 2 et à quoi ça sert ?

Ainsi, MegaETH semble être une blockchain ultra, ou plutôt mega-performante. De plus, l'approche de ce projet en matière de levée de fonds est à souligner. Alors que la plupart des projets crypto sont massivement financés par des sociétés de capital-risque, MegaETH a donné l'opportunité à un nombre réduit de personnes impliquées dans le Web3 d'investir dans le projet via la vente de NFT.

Le testnet de MegaETH est disponible

Avec le lancement de son testnet aujourd'hui, MegaETH invite les utilisateurs à venir explorer les « applications variées » disponibles sur son réseau.

Il faudra pour cela disposer de tokens via le faucet officiel du projet. Environ 190 000 wallets ont d'ores et déjà reçu le précieux sésame via un airdrop directement dans leurs wallets.

🎁Découvrez comment devenir éligible à l'airdrop de Monad en utilisant son testnet

Par ailleurs, MegaETH précise que cette opération ne lui a pris que 15 secondes, une performance pour le moins remarquable.

Bien que MegaETH ait annoncé que la participation à son testnet ne serait pas un critère pour un potentiel airdrop, il n'est pas impossible que de s'impliquer dans ce sens permette d'accéder à la prochaine levée de fonds du projet. Ou bien d'être tout de même éligible à un airdrop, puisque cela est souvent gardé secret jusqu'au jour J.

Source : MegaETH

