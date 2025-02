Plongez dans l'univers de Monad, la blockchain qui captive la communauté crypto. Avec son testnet fraîchement lancé et une activité frénétique, nombreux sont ceux qui espèrent un airdrop de tokens MON. Mais comment maximiser ses chances d’éligibilité ?

Monad : Une blockchain qui sait se faire désirer par la communauté crypto

Monad est certainement un des projets les plus attendus de la communauté crypto. Avec sa technologie lui permettant - sur le papier - d'atteindre les 10 000 transactions par seconde (TPS), une finalité inférieure à la seconde, et ce en parallèle de levées de fonds massives, les espérances envers la blockchain de layer 1 Monad sont grandes et cela se ressent sur les réseaux sociaux.

En développement depuis plus de 2 ans, le testnet de la blockchain vient seulement d'être lancé pour le grand public. Les attentes de la communauté crypto sont palpables sur Monad : de nombreuses transactions sur le testnet sont rejetées à cause de l'importante activité.

Par exemple, à l'écriture de ces lignes, il est quasiment impossible de récupérer des tokens MON sur le faucet de Monad. Néanmoins, il semble que l'équipe derrière le projet ait anticipé ce problème.

Plus de 8 millions d'adresses compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM) ont ainsi reçu quelques tokens MON sur le testnet. Vous pouvez vérifier ici si vous avez reçu des tokens MON en vous connectant avec votre ou vos wallets actifs et en cliquant sur votre adresse en haut à droite.

Dans cet article, nous allons exposer plusieurs tâches à accomplir qui pourraient permettre d'être éligible à un futur airdrop de Monad.

Comment être éligible à l'airdrop de Monad ?

Bien que les chasses aux airdrops se déroulent généralement dans l'incertitude que le projet en effectue bien un, le fait que Monad soit une blockchain de layer 1 donne de la crédibilité à cette éventualité.

En effet, pour effectuer une action sur une blockchain de layer 1, il faut généralement s'acquitter de frais, lesquels sont réglés avec une fraction du token de gas du projet. Dans le cas présent, du MON sur le testnet de Monad.

Comment récupérer des tokens MON ?

La 1re étape pour commencer à interagir avec cette blockchain sera donc de récupérer ce précieux sésame. Commencez par vérifier si vous avez reçu des tokens MON sur votre wallet via le MonadExplorer.

Si ce n'est pas le cas, ou si vous souhaitez obtenir plus de tokens MON, il faudra en claim en passant par le faucet officiel. Comme nous l'avons mentionné, le faucet est particulièrement compliqué à utiliser à l'écriture de ces lignes, il est cependant fortement probable que son obtention soit plus fluide à l'avenir.

Il existe néanmoins d'autres manières d'obtenir quelques fractions de MON, une denrée rare, à n'en pas douter :

En passant par le faucet de Morkie (0,025 MON toutes les 24 heures), il faudra au préalable acquérir le NFT de Morkie pour pouvoir claim ;

En passant par le faucet de gaz.zip (0,1 MON), il faudra détenir plus de 0,033 Ether sur cette adresse et sur la blockchain Ethereum pour pouvoir claim.

Bloc Info Pour les plus aventureux, il est également possible d'obtenir des tokens MON d'une autre manière. Il faudra pour cela, disposer de fractions d'Ether sur le mainnet ou bien sur Arbitrum/Optimism. Rendez-vous sur ce site qui vous permettra d'échanger des fractions d'Ether contre de l'ETH sur le testnet Sepolia. Ensuite, bridgez ces derniers vers le réseau Monad Sepolia via Orbiter . Vous pourrez alors swap vos ETH contre des MON sur le DEX Ambient

Pour effectuer toutes les actions suivantes, nous vous recommandons d'utiliser le wallet Phantom qui offre la meilleure expérience utilisateur pour interagir avec la plupart des applications décentralisées (dApps) de Monad.

Effectuer ses premiers swaps et créer un pool de liquidité

Une fois vos précieux tokens MON en poche, vous pourrez commencer à interagir avec le testnet de Monad directement depuis le site du faucet officiel en achetant des memecoins (DAK, YAKI, CHOG) :

Les différents memecoins disponibles depuis l'interface du faucet de Monad

Vous pouvez ensuite effectuer plusieurs transactions (swaps, envelopper ses MON en WMON, créer un pool de liquidité) directement depuis l'interface de l'exchange décentralisé (DEX) Uniswap.

Il faudra au préalable se rendre dans les paramètres et activer les réseaux de tests :

Interface pour activer les testnets sur Uniswap

Pour créer votre pool de liquidité, cliquez sur le bouton en haut à gauche de l'interface, puis cliquez sur « Pool ». Cliquez ensuite sur le bouton « + Nouveau ». Choisissez ensuite la paire de crypto pour le pool comme indiqué dans l'exemple ci dessous :

1re étape pour créer un pool de liquidité sur Uniswap

Appuyez ensuite sur le bouton « Continuer ». Définissez ensuite les paramètres selon les conditions de marché (virtuelles) de la paire puis appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Continuer ». Enfin, vous choisirez la quantité de tokens que vous souhaitez allouer à ce pool puis vous pourrez appuyer sur le bouton « Vérifier ».

Nous vous recommandons néanmoins de ne pas consacrer une trop importante partie de vos MON à cette tâche car vous aurez besoin d'autres tokens pour la suite.

Mint des NFT sur le testnet de Monad

Mint des NFT est généralement une bonne idée pour maximiser son empreinte on-chain. En effet, en effectuant seulement des « allers-retours » en répétant les mêmes swaps, vous n'interagirez qu'avec peu de smart-contracts différents. Au contraire, mint des NFT vous permet d'interagir avec différents contrats, ce n'est donc pas une « tâche » à négliger ou à sous-estimer.

Voici donc 2 listes, non-exhaustives, de plusieurs NFT à mint sur le testnet de Monad :

Et quelques NFT du créateur de contenu DogePlayMid en free mint :

Il est également possible de créer ses propres NFT en quelques minutes via la plateforme NFTs2Me pour les profils créatifs.

Et pour mint un nom de domaine sur le testnet de Monad, vous pouvez utiliser la plateforme Nad Name Service. Il est à noter que le nom de domaine ne sera uniquement valable que sur le testnet et qu'il faudra donc réitérer l'opération au lancement du mainnet pour pouvoir conserver le nom de domaine en question.

Maximiser son empreinte on-chain sur de nombreuses dApps

Comme nous l'avons évoqué précédemment, il est de bon escient de maximiser son empreinte on-chain pour mettre toutes les chances de son côté dans le but d'être potentiellement éligible à un airdrop.

Dans la même logique, interagir avec de nombreuses dApps sur Monad peut être davantage pertinent que de farmer une seule application.

De plus, il n'est pas exclu que les projets en question effectuent leur propre airdrop, avec pour condition d'éligibilité d'avoir effectué des actions sur leurs plateformes avant la plupart des utilisateurs et ainsi d'être considéré comme « early adopter ».

Voici donc une liste, encore une fois non-exhaustive, de plusieurs dApps et actions à mener dans ce but :

Créer et lancer un memecoin sur la plateforme Opals ;

Faire du staking de MON sur aPriori ;

Effectuer des swaps sur Bebop ;

Créer son avatar et effectuer des swaps sur Kuru ;

Déposer de la liquidité et effectuer des swaps sur Bean ;

Effectuer des swaps sur Izumi Finance ;

Faire du lending/borrowing sur Folks Finance ;

Parier sur des évènements sportifs sur le prediction market LEVR LAB ;

Effectuer les quêtes sur Layer3 (possibilité de mettre un referral), à condition d'avoir au minimum 5 MON.

Et beaucoup d'autres interactions avec des dApps sont déjà disponibles à ce stade du testnet puisque plus de 100 applications font d'ores et déjà partie de l'écosystème de Monad.

Perspectives pour un potentiel airdrop de Monad

Bien que rien ne garantisse que Monad effectue bel et bien un airdrop aux utilisateurs de son testnet, c'est une éventualité à ne pas négliger. Contrairement aux protocoles ou aux blockchains en mainnet, effectuer des actions sur le testnet de Monad ne coûte rien si ce n'est d'y passer du temps en s'intéressant aux nombreuses dApps qui se développent sur ce réseau.

Il est cependant important d'avoir à l'esprit que Monad semble axer sa stratégie sur la communauté. En effet, rejoindre leur Discord officiel est déjà en soi une tâche ardue, et obtenir des rôles importants encore davantage.

Il est ainsi fortement probable que ces derniers soient des critères majeurs d'éligibilité. Il est également important de retenir que le testnet de Monad enregistre une importante activité à l'écriture de ces lignes, et qu'il est parfois nécessaire de recommencer à plusieurs reprises des opérations pour qu'elles arrivent à leur terme.

Enfin, comme pour la plupart des chasses aux airdrops, il faudra s'armer de patience pour pouvoir récolter les fruits de son labeur.

Source : Publication sur X de DogePlayMid

