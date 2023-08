Ethereum (ETH) : le nouveau testnet Holešky va remplacer Goerli

Pour permettre aux développeurs de tester leurs applications, ainsi que les futures mises à jour de la blockchain, Ethereum (ETH) possède plusieurs testnets. Goerli est l’un d’entre eux, en activité depuis 2019, et celui-ci va être remplacé prochainement par un nouveau réseau nommé Holešky.

En effet, une partie des développeurs d’Ethereum ont annoncé cela cette semaine, et la date de lancement d’Holešky n’a pas été choisie au hasard, puisqu’il s’agit du 15 septembre, marquant le premier anniversaire de The Merge.

Ainsi, ce nouveau testnet servira à tout ce qui touche au cœur même de la machine Ethereum, tandis que Sepolia, devant encore fonctionner jusqu’en 2026, est plutôt voué à des tests d’applications :

Holešky devrait être utilisé jusqu’en 2028 et des tests sur le réseau avant sa mise en service ont été menés auprès de 1,4 million de validateurs. En outre, ce sont 1,6 milliard d’ETH factices qui devraient être générés sur le testnet lors de son lancement.

Par ailleurs, il est également intéressant de noter que la page GitHub d’Holešky indique que la couche d’exécution et la couche de consensus pourraient respectivement être lancées dans leur version Cancún et Deneb, ce qui correspond à une version d’Ethereum introduisant le Danksharding.

Pour l’anecdote, le nom de ce testnet fait référence à une gare de la ville de Prague, et 17 000, son « chain ID », correspond au code postal où se situe ladite gare :

Fun fact: the chain id is the postal number of Prague 7 (the part of the city where Holešovice is located) 🗺️https://t.co/2gbDOlkrbW

— Ackee Blockchain Security (@AckeeBlockchain) August 11, 2023