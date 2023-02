Depuis une semaine, LayerZero Labs a déployé un bridge permettant de trader le gETH contre de l’ETH, entre le testnet Goerli et la blockchain Ethereum (ETH).

Ainsi, il est possible d’acheter ces « faux ETH » de test, avec de vrais ETH. Lors de la rédaction de ces lignes, il était par exemple possible d’acheter un peu plus de 400 gETH au prix de 0,1 ETH, soit 0,4 dollar l’unité :

Bridge de LayerZero vers le testnet Goerli

Initialement, LayerZero avait pourtant appliqué un prix de départ 0,1 dollar pour le gETH.

Pour faire simple, ce bridge fonctionne grâce à deux pools de liquidités déployées sur Uniswap (UNI), permettant d’établir une connexion entre les deux réseaux :

LayerZero justifie la création de ce bridge par la difficulté que peuvent rencontrer les développeurs pour se procurer de grandes quantités de gETH afin d’effectuer des tests sur leurs applications. En effet, les faucets, qui délivrent gratuitement des gETH, n’en distribuent qu’une quantité limitée quotidiennement, et peuvent ne pas toujours fonctionner. Cela peut ainsi nécessiter d’acheter directement du gETH de gré à gré (OTC).

Pour les investisseurs, l’utilisation d’un testnet est intéressante, car les applications peuvent parfois délivrer des airdrops aux membres de leur communauté testant leurs fonctionnalités avant un déploiement sur le réseau principal.

👉 Pour aller plus loin – Découvrez ce qu’est un airdrop et comment tenter d’y être éligible

Si l’idée de pouvoir acquérir facilement des gETH à bas prix peut sembler intéressante, il convient toutefois de prendre quelques éléments en compte.

Premièrement, comme l’a fait remarquer le fondateur de CrocSwap sur Twitter, le gETH, qui était censé être un token fictif, devient taxable :

Fun fact: Now that there's a liquid priced market, any Goerli ETH you get from a faucet counts as taxable income, and any testnet transaction you send triggers a taxable capital gains event. pic.twitter.com/SKaMKaeEyF

— Doug Colkitt (🐊,🐊) (@0xdoug) February 21, 2023