L’airdrop de Scroll est officiellement lancé — Comment récupérer vos tokens SCR ?

Annoncé le 8 octobre dernier, l'airdrop de Scroll (SCR) est officiellement ouvert, depuis ce matin, 9 h heure de Paris :

The wait is finally over.

Today, we're excited to introduce Scroll's First Airdrop 🪂

This airdrop is a celebration of the collective efforts and contributions that have driven Scroll’s success so far.

Read the full announcement to dive into the details!

🔗:… pic.twitter.com/xGD6x8zWDD

— Scroll (@Scroll_ZKP) October 21, 2024